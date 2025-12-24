Complexul San Antonio! Campioana Oklahoma City Thunder, o nouă înfrângere în fața lui Spurs - Antena Sport

După zece zile de la semifinala Cupei NBA, San Antonio Spurs, echipa vedetei franceze Victor Wembanyama, a învins-o din nou pe Oklahoma City Thunder, campioana en titre, impunându-se cu scorul de 130-110, marţi pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.
Oklahoma City, cea mai bună echipă a momentului din NBA, a suferit doar al patrulea eşec din acest sezon, al doilea în faţa texanilor după eliminarea din semifinalele NBA Cup, şi va avea o nouă ocazie să-şi ia revanşa joi, pe propriul teren, într-unul din meciurile de Crăciun.
Complexul San Antonio! Campioana Oklahoma City Thunder, o nouă înfrângere în fața lui Spurs
Wembanyama a avut o prestaţie discretă, cu doar 12 pct înscrise în 23 de minute de joc, în timp ce pentru campioni s-a evidenţiat din nou MVP-ul Shai Gilgeous-Alexander, autor a 33 pct şi opt pase decisive.
Rezultate consemnate marţi în NBA:
- Charlotte Hornets – Washington Wizards 126-109
- Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 106-114
- Atlanta Hawks – Chicago Bulls 123-126
- Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans 141-118
- Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 94-111
- Miami Heat – Toronto Raptors 91-112
- Dallas Mavericks – Denver Nuggets 131-130
- Minnesota Timberwolves – New York Knicks 115-104
- Utah Jazz – Memphis Grizzlies 128-137
- Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 108-132
- Sacramento Kings – Detroit Pistons 127-136
- Portland Trail Blazers – Orlando Magic 106-110
- Los Angeles Clippers – Houston Rockets 128-108
