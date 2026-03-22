Rareş Toader, locul 12 la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial. România, din nou fără medalii

Atletul Rareş Toader s-a clasat, duminică, pe locul 12 în finală la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. România a avut cinci reprezentanţi în competiţie, care nu au reuşit însă să urce pe podium.
Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor din trei reuşite a măsurat 19.91 metri, cu care s-a clasat pe locul 12.
Tot duminică, în finală la săritura în lungime, Alina Rotaru Kottmann a fost pe locul 11 (6.45 metri), iar Ramona Elena Verman pe locul 6 (6.72 metri).
Sâmbătă, în finală la triplusalt, Elena Taloş s-a clasat pe locul 9 (13.98 metri), iar Alexia Ioana Dospin a fost pe locul 13 (13.20).
La CM de sală de la Torun, care se încheie duminică, participă peste 500 de sportivi din 118 naţiuni.
Ultimele medalii tricolore la CM de sală au fost câştigate în 2016 (Andrei Gag – argint la aruncarea greutăţii; bronz – ştafeta feminină 4×400 metri).
