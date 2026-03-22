Rareş Toader, locul 12 la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial. România, din nou fără medalii

Atletul Rareş Toader s-a clasat, duminică, pe locul 12 în finală la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. România a avut cinci reprezentanţi în competiţie, care nu au reuşit însă să urce pe podium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor din trei reuşite a măsurat 19.91 metri, cu care s-a clasat pe locul 12.

Rareş Toader, locul 12 la aruncarea greutăţii

Tot duminică, în finală la săritura în lungime, Alina Rotaru Kottmann a fost pe locul 11 (6.45 metri), iar Ramona Elena Verman pe locul 6 (6.72 metri).

Sâmbătă, în finală la triplusalt, Elena Taloş s-a clasat pe locul 9 (13.98 metri), iar Alexia Ioana Dospin a fost pe locul 13 (13.20).

La CM de sală de la Torun, care se încheie duminică, participă peste 500 de sportivi din 118 naţiuni.