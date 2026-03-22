Thepchaiya Un-Nooh a reuşit break-ul maxim şi l-a învins pe Ronnie O`Sullivan într-o finală nebună la World Open

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 15:39

Thepchaiya Un-Nooh - Profimedia Images

Thepchaiya Un-Nooh a câştigat primul său turneu important al carierei şi a făcut-o într-o finală la World Open de pus în ramă cu legendarul Ronnie O`Sullivan (10-7), în care şi-a trecut în cont şi al şaptelea break maxim.

Ultimul act a fost unul incredibil! “Racheta” a câştigat primele patru frameuri, apoi le-a cedat pe următoarele şase. Au urmat apoi trei brek-uri de peste 100 de puncte făcut de englez, care a trecut din nou în avantaj.

Thepchaiya Un-Nooh – Ronnie O`Sullivan 10-7

La 7-6 pentru Ronnie, thailandezul a ieşit din nou la rampă şi a câştigat ultimele patru frame-uri. La 8-7, Un-Nooh a reuşit break-ul de 147 pentru a şaptea oară în carieră.

Culmea este însă că Un-Nooh nu va primi premiul de 5.000 de lire sterline pentru cel mai mare break al turneului, sumă ce îi va reveni lui Ronnie O`Sullivan, pentru istoricul break de 153 reuşit în duelul cu Ryan Day.

Ronnie O’Sullivan a făcut break-ul de 153

La meciul din sferturile de la World Open contra lui Ryan Day, Ronnie a profitat de un fault făcut de Day. După faulturi de 16 puncte, Ronnie a avut un free ball pe care l-a jucat cu bila neagră.

Au urmat alte 14 bile roși și 13 negre înainte să joace de două ori bilă roz după ce a ratat ieșirea la penultima bilă roșie. Apoi a închis masa și a terminat cu 169 de puncte, din care 153 în break.

Loading ... Loading ...
