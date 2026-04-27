Secretul primului om care a terminat maratonul sub două ore: „Pâine, miere și ceai”

Sabastian Sawe, primul om care a trecut pragul legendar de două ore la maratonul de la Londra, a intrat în istoria atletismului. De atunci, toată lumea vrea să afle secretele sale în materie de antrenament şi alimentaţie. Secretele pe care kenyanul şi sponsorii săi s-au grăbit să le dezvăluie imediat după terminarea cursei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duminică, Sabastian Sawe a scris istorie în atletism la Londra devenind primul bărbat care a terminat un maraton sub pragul mitic de două ore, într-o cursă în care trei atleţi au alergat mai repede decât fostul record mondial. Kenyanul în vârstă de 31 de ani a trecut linia de sosire în 1h59’30, înaintea lui Yomif Kejelcha, cu 1h59’41, şi a lui Jacob Kiplimo, cu 2h00’28.

Deja câştigător anul trecut şi neînvins în cele patru curse ale sale pe distanţa de 42,195 kilometri, Sabastian Sawe a depăşit limitele pe care fanii disciplinei le-au considerat mult timp de netrecut. Dar atunci, care sunt secretele sale? Dacă revoluţia tehnologică a contribuit în mare măsură la stabilirea recordurilor în atletism (primii doi purtau pantofi Adidas ultraperformanţi de sub 100 g), la fel ca şi cei 200-240 de kilometri alergaţi săptămânal, nutriţia a jucat un rol esenţial în gestionarea acestei curse istorice.

115 grame de glucide pe oră

Totuşi, potrivit lui Sabastian Sawe, gustarea sa dinaintea cursei a fost destul de sumară. „Am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai”, a dezvăluit el. De ajuns pentru a pune în pericol strategia a mii de maratonişti care se trezesc cu trei ore înainte de cursă pentru a înghiţi o porţie de paste cu ulei de măsline.

De fapt, acest mic dejun face parte dintr-un program nutriţional complet stabilit de sponsorul său, Maurten, specialist în nutriţie sportivă. Potrivit site-ului specializat Citius Mag, cercetătorii mărcii l-au însoţit pe atlet în Kenya timp de 32 de zile în cursul anului pentru a elabora protocolul nutriţional perfect pentru ziua cursei.