Secretul primului om care a terminat maratonul sub două ore: „Pâine, miere și ceai”

Sabastian Sawe, primul om care a trecut pragul legendar de două ore la maratonul de la Londra, a intrat în istoria atletismului. De atunci, toată lumea vrea să afle secretele sale în materie de antrenament şi alimentaţie. Secretele pe care kenyanul şi sponsorii săi s-au grăbit să le dezvăluie imediat după terminarea cursei.
Duminică, Sabastian Sawe a scris istorie în atletism la Londra devenind primul bărbat care a terminat un maraton sub pragul mitic de două ore, într-o cursă în care trei atleţi au alergat mai repede decât fostul record mondial. Kenyanul în vârstă de 31 de ani a trecut linia de sosire în 1h59’30, înaintea lui Yomif Kejelcha, cu 1h59’41, şi a lui Jacob Kiplimo, cu 2h00’28.
Deja câştigător anul trecut şi neînvins în cele patru curse ale sale pe distanţa de 42,195 kilometri, Sabastian Sawe a depăşit limitele pe care fanii disciplinei le-au considerat mult timp de netrecut. Dar atunci, care sunt secretele sale? Dacă revoluţia tehnologică a contribuit în mare măsură la stabilirea recordurilor în atletism (primii doi purtau pantofi Adidas ultraperformanţi de sub 100 g), la fel ca şi cei 200-240 de kilometri alergaţi săptămânal, nutriţia a jucat un rol esenţial în gestionarea acestei curse istorice.
115 grame de glucide pe oră
Totuşi, potrivit lui Sabastian Sawe, gustarea sa dinaintea cursei a fost destul de sumară. „Am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai”, a dezvăluit el. De ajuns pentru a pune în pericol strategia a mii de maratonişti care se trezesc cu trei ore înainte de cursă pentru a înghiţi o porţie de paste cu ulei de măsline.
De fapt, acest mic dejun face parte dintr-un program nutriţional complet stabilit de sponsorul său, Maurten, specialist în nutriţie sportivă. Potrivit site-ului specializat Citius Mag, cercetătorii mărcii l-au însoţit pe atlet în Kenya timp de 32 de zile în cursul anului pentru a elabora protocolul nutriţional perfect pentru ziua cursei.
Sabastian Sawe a început să consume băuturi energizante, bogate în carbohidraţi, încă de vineri. Micul dejun a fost luat la ora 6 dimineaţa duminică, adică cu 3 ore şi jumătate înainte de începerea cursei. La ora 6:45, a ingerat bicarbonat de sodiu pentru a reduce acumularea de acid lactic în timpul efortului. Cu cinci minute înainte de startul probei, kenyanul a luat un ultim gel. În timpul cursei, a băut 160 ml de băutură energizantă la fiecare cinci kilometri şi a luat un gel bogat în cofeină la kilometrul 20, cu cinci kilometri înainte de atacul său.
În total, Sabastian Sawe a consumat 115 grame de carbohidraţi pe oră. Acest lucru nu trebuie să le dea idei tuturor amatorilor de alergare, sub riscul de a avea surprize foarte neplăcute în timpul curselor lor. Pentru că nu toată lumea este capabilă să ingereze atâţia carbohidraţi în timpul unor eforturi atât de intense. În medie, se recomandă alergătorilor să consume 50-60 de grame de carbohidraţi pe oră, unii putând ajunge până la 90 de grame.
Potrivit lui Maurten, Sabastian Sawe ar fi ratat unul dintre punctele de alimentare duminică. Care ar fi fost atunci performanţa sa dacă strategia sa ar fi fost perfectă? Nu se va şti niciodată. Dar recordurile ar putea continua să cadă în lunile următoare
„Sabastian nu şi-a atins încă potenţialul maxim”, a comentat antrenorul său, Claudio Berardelli, pentru Guardian. „A fost doar al patrulea său maraton şi, dacă luăm în considerare adaptările pe termen lung, un proces care durează, cred că Sabastian nu a ajuns încă acolo.”
Potrivit lui Claudio Berardelli, Sabastian Sawe ar putea alerga sub 1h59 pe un maraton mai „fluid”, precum Berlin sau Chicago.
- Recordul lui Usain Bolt, în pericol? Performanța realizată de marea speranță a sprintului mondial
- Shure Demise a stabilit un nou record al maratonului de la Paris
- Ramona Verman, încrezătoare că se va califica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: “Chiar e foarte accesibil”
- Rareş Toader, locul 12 la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial. România, din nou fără medalii
- Campioana olimpică Keely Hodgkinson s-a antrenat cu pantofi împrumutaţi. Ce s-a întâmplat