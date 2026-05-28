10 milioane de euro pentru doborârea recordului lui Usain Bolt, la 100 m

Organizatorii Enhanced Games (Jocurile Îmbunătăţite) au anunţat că vor oferi un bonus de 10 milioane de dolari, la ediţia din 2027, oricărui bărbat care va doborî recordul mondial la 100 m stabilit de sprinterul jamaican Usain Bolt, crescând brusc miza financiară pentru această competiţie controversată şi prietenoasă cu drogurile, informează Reuters.

Enhanced Games a precizat că premiul va merge la câştigătorul finalei masculine la 100 m, dacă va alerga mai repede decât Bolt, care a parcurs această distanţă în 9 sec 58/100, cu ocazia Campionatelor Mondiale de atletism de la Berlin, din anul 2009, fiind considerat unul dintre cele mai intangibile recorduri din acest sport.

10 milioane de euro pentru doborârea recordului lui Usain Bolt

Acest anunţ vine la câteva zile după ediţia inaugurală a Enchanced Games, desfăşurată duminică la Resorts World Las Vegas, unde sportivii au produs un “record mondial” la înot şi 21 de recorduri personale.

Înotătorul grec Kristian Gkolomeev a câştigat proba de 50 m liber cu un timp de 20,81 secunde, obţinând un total de 1,5 milioane de dolari, ceea ce compania a descris ca fiind cea mai mare plată individuală din istoria înotului.

Timpul său nu va intra în cărţile cu recordurile oficiale, deoarece rezultatele concurenţilor de la Jocurile Îmbunătăţite sunt considerate ilegale de către autorităţile sportive globale.