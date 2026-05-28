10 milioane de euro pentru doborârea recordului lui Usain Bolt, la 100 m

Dan Roșu Publicat: 28 mai 2026, 12:37

Usain Bolt - Profimedia Images

Organizatorii Enhanced Games (Jocurile Îmbunătăţite) au anunţat că vor oferi un bonus de 10 milioane de dolari, la ediţia din 2027, oricărui bărbat care va doborî recordul mondial la 100 m stabilit de sprinterul jamaican Usain Bolt, crescând brusc miza financiară pentru această competiţie controversată şi prietenoasă cu drogurile, informează Reuters.

Enhanced Games a precizat că premiul va merge la câştigătorul finalei masculine la 100 m, dacă va alerga mai repede decât Bolt, care a parcurs această distanţă în 9 sec 58/100, cu ocazia Campionatelor Mondiale de atletism de la Berlin, din anul 2009, fiind considerat unul dintre cele mai intangibile recorduri din acest sport.

Acest anunţ vine la câteva zile după ediţia inaugurală a Enchanced Games, desfăşurată duminică la Resorts World Las Vegas, unde sportivii au produs un “record mondial” la înot şi 21 de recorduri personale.

Înotătorul grec Kristian Gkolomeev a câştigat proba de 50 m liber cu un timp de 20,81 secunde, obţinând un total de 1,5 milioane de dolari, ceea ce compania a descris ca fiind cea mai mare plată individuală din istoria înotului.

Timpul său nu va intra în cărţile cu recordurile oficiale, deoarece rezultatele concurenţilor de la Jocurile Îmbunătăţite sunt considerate ilegale de către autorităţile sportive globale.

Enhanced Games permit participarea sportivilor care utilizează substanţe interzise de Agenţia Mondială Antidoping (WADA/AMA), în timp ce înotătorilor li se permite, de asemenea, să poarte “super-costume” din poliuretan, interzise în 2010.

Directorul executiv Maximilian Martin a declarat într-o scrisoare adresată acţionarilor că evenimentul de debut a demonstrat impactul “protocoalelor de îmbunătăţire supravegheate medical”, 13 sportivi stabilind 21 de noi recorduri personale.

Compania a declarat că toţi concurenţii au trecut de controalele medicale şi au părăsit evenimentul sănătoşi.

Enhanced Games a precizat că prima sa ediţie a asigurat peste 32 de milioane de dolari în valoare de sponsorizare contractată şi că planificarea pentru Jocurile din 2027 este deja în curs de desfăşurare. Compania a mai spus că are în vedere evenimente mai mici înainte de această perioadă, sporturile de anduranţă fiind identificate ca o posibilă următoare arie de extindere.

