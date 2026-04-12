Shure Demise a stabilit un nou record al maratonului de la Paris

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 14:36

Shure Demise / Profimedia

Alergătoarea etiopiană Shure Demise a pulverizat recordul maratonului de la Paris, impunându-se cu timpul de 2h 18 min 34 sec în cursa desfăşurată duminică pe străzile capitalei Franţei, la care au participat în total aproximativ 60.000 de alergători, la masculin şi feminin, informează AFP.

Demise, a îmbunătăţit cu peste un minut vechiul record feminin al acestei probe, stabilind totodată a şasea performanţă mondială a anului pe distanţa de 42,195 km.

Ea a devansat-o pe compatrioata sa Misgane Alemayehu, clasată pe locul secund, în 2h 19 min 08 sec. Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de kenyanca Magdalyne Masai, cronometrată în 2h 19 min 17 sec.

La startul maratonului feminin de la Paris au fost prezente 20.800 de femei, un nou record pentru această cursă.

La masculin, victoria a revenit italianului de origine etiopiană Yemaneberhan Crippa, campion european la 10 km în 2022, care a fost înregistrat cu timpul de 2h 05 min 18 sec.

Crippa i-a devansat pe etiopianul Bayelign Teshager (2h 05 min 23 sec) şi pe kenyanul Sila Kiptoo (2h 05 min 29 sec).

