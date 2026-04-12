Recordul lui Usain Bolt, în pericol? Performanța realizată de marea speranță a sprintului mondial

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 16:07

Gout Gout, la Campionatele Naționale de Atletism ale Australiei / Getty Images

Australianul Gout Gout (18 ani), marea speranţă a sprintului mondial, a fost cronometrat pe distanţa de 200 m în 19.67 secunde, nou record mondial de juniori, dovedindu-se mai rapid decât Usain Bolt la aceeaşi vârstă, informează EFE.

Gout a realizat această performanţă duminică, în cadrul Campionatelor de atletism ale Australiei, care se desfăşoară la Sydney.

Gout Gout, nou record mondial la juniori, în proba de 200m

Usain Bolt, legenda jamaicană a sprintului, a alergat distanţa de 200 m în 19.93 la 18 ani, înainte de a cuceri opt medalii olimpice de aur, unsprezece titluri de campion mondial şi de a stabili recorduri mondiale la 100 m (9.58) şi 200 m (19.19).

“Îmi ia o greutate uriaşă de pe umeri să ştiu că am realizat acest timp în condiţii omologate, că am viteză şi corpul meu este capabil să alerge astfel de timpi. Sunt gata să merg mai departe”, a spus Gout, citat de AFP.

Acum, Gout Gout deține recordul la 200m la U20. Timpul de 19.49 al americanului Erryon Knighton nu a fost omologat, după ce a fost depistat pozitiv, el primind o suspendare de 4 ani.

El a fost împins de Aidan Murphy (22 ani), care a încheiat proba de duminică în 19.88, al doilea cel mai rapid timp al anului.

“Aşteptam asta”, a comentat Gout. “Avem sportivi incredibili în Australia şi ne depăşim limitele. Doi alergători sub 20 de secunde este ceva fantastic”.

Gout Gout a apărut pe scena internaţională în 2024, când a fost cronometrat în 20.04 pe o jumătate de tur de pistă, doborât recordul Australiei, deţinute de la Jocurile Olimpice din 1968 de Peter Norman (20.06). El şi-a îmbunătăţit apoi recordul personal la 20.02, dar nu reuşise niciodată până acum să coboare oficial sub bariera de 20 de secunde.

