Recordul lui Usain Bolt, în pericol? Performanța realizată de marea speranță a sprintului mondial

Australianul Gout Gout (18 ani), marea speranţă a sprintului mondial, a fost cronometrat pe distanţa de 200 m în 19.67 secunde, nou record mondial de juniori, dovedindu-se mai rapid decât Usain Bolt la aceeaşi vârstă, informează EFE.

Gout a realizat această performanţă duminică, în cadrul Campionatelor de atletism ale Australiei, care se desfăşoară la Sydney.

Gout Gout, nou record mondial la juniori, în proba de 200m

Usain Bolt, legenda jamaicană a sprintului, a alergat distanţa de 200 m în 19.93 la 18 ani, înainte de a cuceri opt medalii olimpice de aur, unsprezece titluri de campion mondial şi de a stabili recorduri mondiale la 100 m (9.58) şi 200 m (19.19).

“Îmi ia o greutate uriaşă de pe umeri să ştiu că am realizat acest timp în condiţii omologate, că am viteză şi corpul meu este capabil să alerge astfel de timpi. Sunt gata să merg mai departe”, a spus Gout, citat de AFP.

Men’s 200m U20 All Time

🇺🇸 Erriyon Knighton – 19.49

🇦🇺 Gout Gout – 19.67 🆕

🇯🇲 Usain Bolt – 19.93

🇮🇱 Blessing Afrifah – 19.96

🇧🇼 Letsile Tebogo – 19.96

🇺🇸 Issamade Asinga – 19.97

🇺🇸 Xavier Butler – 20.02

🇦🇿 Ramil Guliyev – 20.04

🇺🇸 Lorenzo Daniel – 20.07

🇹🇭 P. Boonson – 20.07

— Track and Field All Day (@athleticsregion) April 12, 2026