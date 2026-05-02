Home | Atletism | Un nou caz “Ana Bărbosu”! O atletă, suspendată 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 18:32

Comentarii
Colaj Alysha Newman și Ana Bărbosu / Profimedia

Atleta canadiană la săritura cu prăjina Alysha Newman, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost suspendată 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare în cadrul controalelor antidoping, a anunţat, vineri, Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU).

AIU a suspendat-o pe Alysha Newman (Canada) pentru 20 de luni, începând cu 3 decembrie 2025, pentru încălcări legate de localizarea sa“, scrie autoritatea antidoping într-un comunicat publicat pe X.

O atletă stă pe bară până la finalul anului 2027

Canadianca (31 de ani) fusese suspendată provizoriu pe 3 februarie anul trecut pentru că a ratat trei controale în 12 luni, pe 27 februarie 2025, precum şi pe 17 şi 23 august 2025.

Ea nu a mai concurat de la Diamond League de la Rabat (Maroc), care a avut loc pe 25 mai 2025.

Cazul lui Newman le poate aduce aminte românilor în mod evident de cel al Anei Bărbosu, care la rândul ei riscă să fie suspendată timp de 2 ani după ce nu a fost găsită la trei controale antidoping de reprezentanții WADA (Agenția Mondială Antidoping).

În prezent, Ana Bărbosu “are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute“, potrivit avocatului sportivei, Sabin Gherman.

Sursa: News.ro

Banca din Italia unde brânza ține loc de bani. Mii de roți de Parmigiano Reggiano, garanţie pentru crediteBanca din Italia unde brânza ține loc de bani. Mii de roți de Parmigiano Reggiano, garanţie pentru credite
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Simulare AI. Cum s-a produs avalanșa de pe Valea Coştilei în care un locotenent ISU a murit
Observator
Simulare AI. Cum s-a produs avalanșa de pe Valea Coştilei în care un locotenent ISU a murit
Decizie de ultim moment luată de Antena 1! Cum vrea postul TV să limiteze pierderile generate de Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Decizie de ultim moment luată de Antena 1! Cum vrea postul TV să limiteze pierderile generate de Campionatul Mondial
18:25

VIDEOCursa de sprint din MP de la Miami, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY (ora 19:00). Lando Norris, în pole
18:21

“Dacă vor să fie aici..”. Mirel Rădoi, ultimatum pentru jucătorii săi după două eșecuri în două meciuri
18:18

LIVE SCOREFarul – Botoşani 0-1. “Marinarii” se “scufundă” la Ovidiu. Mailat deschide scorul cu o execuție fină
18:13

Cei mai importanţi jucători care ratează Campionatul Mondial 2026. Brazilia, Franţa şi Germania, afectate direct
17:54

Antrenorul Parmei nu l-a uitat pe Chivu. Ce a declarat înainte de meciul în care Inter poate deveni campioană
17:44

Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 5 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme