Un nou caz “Ana Bărbosu”! O atletă, suspendată 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare

Atleta canadiană la săritura cu prăjina Alysha Newman, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost suspendată 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare în cadrul controalelor antidoping, a anunţat, vineri, Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU).

“AIU a suspendat-o pe Alysha Newman (Canada) pentru 20 de luni, începând cu 3 decembrie 2025, pentru încălcări legate de localizarea sa“, scrie autoritatea antidoping într-un comunicat publicat pe X.

O atletă stă pe bară până la finalul anului 2027

Canadianca (31 de ani) fusese suspendată provizoriu pe 3 februarie anul trecut pentru că a ratat trei controale în 12 luni, pe 27 februarie 2025, precum şi pe 17 şi 23 august 2025.

Ea nu a mai concurat de la Diamond League de la Rabat (Maroc), care a avut loc pe 25 mai 2025.

Pole Vault Olympic Bronze medallist, Alysha Newman 🇨🇦, has been banned for 20 months by the AIU for 3 whereabouts failures within a 12-month period!

The failures occurred between February and August 2025, including a missed test and two filing failures.

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) May 1, 2026