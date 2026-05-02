Un nou caz “Ana Bărbosu”! O atletă, suspendată 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare

Atleta canadiană la săritura cu prăjina Alysha Newman, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost suspendată 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare în cadrul controalelor antidoping, a anunţat, vineri, Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU).
“AIU a suspendat-o pe Alysha Newman (Canada) pentru 20 de luni, începând cu 3 decembrie 2025, pentru încălcări legate de localizarea sa“, scrie autoritatea antidoping într-un comunicat publicat pe X.
O atletă stă pe bară până la finalul anului 2027
Canadianca (31 de ani) fusese suspendată provizoriu pe 3 februarie anul trecut pentru că a ratat trei controale în 12 luni, pe 27 februarie 2025, precum şi pe 17 şi 23 august 2025.
Ea nu a mai concurat de la Diamond League de la Rabat (Maroc), care a avut loc pe 25 mai 2025.
Pole Vault Olympic Bronze medallist, Alysha Newman 🇨🇦, has been banned for 20 months by the AIU for 3 whereabouts failures within a 12-month period!
The failures occurred between February and August 2025, including a missed test and two filing failures. One incident involved a…
— Track & Field Gazette (@TrackGazette) May 1, 2026
Cazul lui Newman le poate aduce aminte românilor în mod evident de cel al Anei Bărbosu, care la rândul ei riscă să fie suspendată timp de 2 ani după ce nu a fost găsită la trei controale antidoping de reprezentanții WADA (Agenția Mondială Antidoping).
În prezent, Ana Bărbosu “are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute“, potrivit avocatului sportivei, Sabin Gherman.
- Secretul primului om care a terminat maratonul sub două ore: „Pâine, miere și ceai”
- Recordul lui Usain Bolt, în pericol? Performanța realizată de marea speranță a sprintului mondial
- Shure Demise a stabilit un nou record al maratonului de la Paris
- Ramona Verman, încrezătoare că se va califica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: “Chiar e foarte accesibil”
- Rareş Toader, locul 12 la aruncarea greutăţii, la Campionatul Mondial. România, din nou fără medalii