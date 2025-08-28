Chris Froome, de 4 ori câştigător al Turului Franţei, a fost victima unui accident grav! - Antena Sport

Cvadruplul câştigător al Turului Franţei, Chris Froome (Israel-PremierTech), a fost internat în spital după ce a fost lovit de un vehicul în timpul antrenamentului în apropiere de Saint-Raphaël (Var), miercuri. Britanicul în vârstă de 40 de ani nu va mai putea concura în acest sezon.

La şase ani după accidentul grav suferit în cadrul Critérium du Dauphiné (în iunie 2019), Chris Froome a fost victima unui nou accident, miercuri, în timpul antrenamentului. Conform informaţiilor din lequipe.fr, rezidentul monegasc ar fi fost lovit de un vehicul în apropiere de Saint-Raphaël (Var), fiind apoi transportat cu elicopterul la spitalul din Toulon.

Chris Froome, transportat cu elicopterul la spital!

Grav rănit, cvadruplul câştigător al Turului Franţei (2013, 2015, 2016 şi 2017) a rămas conştient şi a putut chiar să vorbească cu cei din jurul său. Natura rănilor sale nu este încă cunoscută, dar acestea ar trebui să-l ţină departe de competiţie până la sfârşitul acestui sezon.

Ciclist al echipei Israel-PremierTech din 2021, britanicul în vârstă de 40 de ani se află la sfârşitul contractului şi nu a mai câştigat nimic din 2018 (câştigător al Giro), nefiind niciodată la fel de în formă ca înainte de prima accidentare gravă, în urma căreia şi-a fracturat femurul.

Într-un interviu acordat Bici.pro în urmă cu două săptămâni, Froome era deja evaziv cu privire la continuarea carierei sale, exprimându-şi în special dorinţa de a înfiinţa o academie de ciclism în Africa după retragere.