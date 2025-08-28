Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chris Froome, de 4 ori câştigător al Turului Franţei, a fost victima unui accident grav! - Antena Sport

Home | Ciclism | Chris Froome, de 4 ori câştigător al Turului Franţei, a fost victima unui accident grav!

Chris Froome, de 4 ori câştigător al Turului Franţei, a fost victima unui accident grav!

Publicat: 28 august 2025, 16:35

Comentarii
Chris Froome, de 4 ori câştigător al Turului Franţei, a fost victima unui accident grav!

Chris Froome / Profimedia Images

Cvadruplul câştigător al Turului Franţei, Chris Froome (Israel-PremierTech), a fost internat în spital după ce a fost lovit de un vehicul în timpul antrenamentului în apropiere de Saint-Raphaël (Var), miercuri. Britanicul în vârstă de 40 de ani nu va mai putea concura în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La şase ani după accidentul grav suferit în cadrul Critérium du Dauphiné (în iunie 2019), Chris Froome a fost victima unui nou accident, miercuri, în timpul antrenamentului. Conform informaţiilor din lequipe.fr, rezidentul monegasc ar fi fost lovit de un vehicul în apropiere de Saint-Raphaël (Var), fiind apoi transportat cu elicopterul la spitalul din Toulon.

Chris Froome, transportat cu elicopterul la spital!

Grav rănit, cvadruplul câştigător al Turului Franţei (2013, 2015, 2016 şi 2017) a rămas conştient şi a putut chiar să vorbească cu cei din jurul său. Natura rănilor sale nu este încă cunoscută, dar acestea ar trebui să-l ţină departe de competiţie până la sfârşitul acestui sezon.

Ciclist al echipei Israel-PremierTech din 2021, britanicul în vârstă de 40 de ani se află la sfârşitul contractului şi nu a mai câştigat nimic din 2018 (câştigător al Giro), nefiind niciodată la fel de în formă ca înainte de prima accidentare gravă, în urma căreia şi-a fracturat femurul.

Într-un interviu acordat Bici.pro în urmă cu două săptămâni, Froome era deja evaziv cu privire la continuarea carierei sale, exprimându-şi în special dorinţa de a înfiinţa o academie de ciclism în Africa după retragere.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Observator
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
15:17
Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen
14:46
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în turul 2 la US Open 2025 LIVE SCORE! La cât joacă româncele
13:54
Jelena Ostapenko, acuzată de rasism de fanii americani după scandalul de la US Open: “Din păcate, sunt dintr-o ţară mică”
13:26
Tragerea la sorţi a grupei Champions League LIVE TEXT (19:00). Cum arată cele patru urne
13:24
Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: “E o investiţie”
13:17
UEFA, schimbare istorică legată de finala Ligii Campionilor
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”