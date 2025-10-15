Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo - Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei - Antena Sport

Dinamo București – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida dintre cele două rivale bucureștene va avea loc pe Arena Națională din București, iar suporterii au luat cu asalt casele de bilete, cu câteva zile înainte de marele meci.
Giuleștenii aproape că au epuizat biletele puse la dispoziție de organizatori, astfel că se anunță o atmosferă încinsă pe cel mai mare stadion al țării.
Peste 20.000 de bilete vândute la Dinamo – Rapid
Pauza internațională a luat sfârșit, iar campionatul României va debuta cu etapa a 13-a. Capul de afiș al acestei runde va fi cu siguranță duelul dintre Dinamo și Rapid.
Disputa va avea loc pe Arena Națională din București, duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Suporterii celor două echipe au luat cu asalt casele de bilete, iar cei de la fanatik.ro anunță că aproximativ 25.000 de tichete au fost vândute până acum.
Rapid ocupă locul al doilea în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Botoșani, în timp ce Dinamo este pe poziția a patra, cu două puncte în spatele grupării antrenate de Costel Gâlcă.
- Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: “Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea”
- Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: “E o poveste”
- Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului
- “Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN
- Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale