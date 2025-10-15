Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo - Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei - Antena Sport

Închide meniul
Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo – Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei

Daniel Işvanca Publicat: 15 octombrie 2025, 18:28

Suporterii celor de la Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo București – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida dintre cele două rivale bucureștene va avea loc pe Arena Națională din București, iar suporterii au luat cu asalt casele de bilete, cu câteva zile înainte de marele meci.

Giuleștenii aproape că au epuizat biletele puse la dispoziție de organizatori, astfel că se anunță o atmosferă încinsă pe cel mai mare stadion al țării.

Peste 20.000 de bilete vândute la Dinamo – Rapid

Pauza internațională a luat sfârșit, iar campionatul României va debuta cu etapa a 13-a. Capul de afiș al acestei runde va fi cu siguranță duelul dintre Dinamo și Rapid.

Disputa va avea loc pe Arena Națională din București, duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Suporterii celor două echipe au luat cu asalt casele de bilete, iar cei de la fanatik.ro anunță că aproximativ 25.000 de tichete au fost vândute până acum.

Rapid ocupă locul al doilea în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Botoșani, în timp ce Dinamo este pe poziția a patra, cu două puncte în spatele grupării antrenate de Costel Gâlcă.

