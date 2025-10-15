Locul din România unde George Copos a investit 20 de milioane de euro. Fostul patron al Rapidului nu s-a uitat la bani - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Locul din România unde George Copos a investit 20 de milioane de euro. Fostul patron al Rapidului nu s-a uitat la bani

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 17:57

Comentarii
George Copos a fost patron al Rapidului / Hepta

George Copos a ieşit din lumea fotbalului, dar continuă să prospere cu afacerile pe care le deţine. El a făcut o investiţie impresionantă într-un celebru loc din România, unde turiştii roiesc. Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale şi turistice ale Braşovului, vor fi redeschise pe 19 octombrie, după un proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding, anunţă zf.ro.

În acest proiect, George Copos a investit nu mai puţin de 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane pentru reconstrucţia restaurantului şi 8 milioane pentru modernizarea telecabinei.

„Această investiţie este mai mult decât un proiect de modernizare – este o moştenire pe care o lăsăm Braşovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al oraşului şi, în acelaşi timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect faţă de istorie şi cu viziune pentru generaţiile care vin”, a declarat George Copos, fostul patron al FC Rapid.

Restaurantul Panoramic a fost deschis în 1975, iar telecabina Tâmpa în 1970. Accesul către restaurantul Panoramic se realizează în principal cu Telecabina Tâmpa.

George Copos a fost patron sau sponsor la Rapid timp de 21 de ani

În 2013, George Copos a renunţat la FC Rapid, club de care a avut grijă ca sponsor sau patron timp de 21 de ani. Rapid a intrat atunci pe mâna lui Adrian Zamfir şi Nicolae Cristescu. Cu George Copos patron, FC Rapid a cucerit 11 trofee: două titluri, patru Cupe, patru Supercupe și o Cupă a Ligii. Potrivit omului de afaceri, ivestiţia făcută în gruparea vişinie a fost de 28 de milioane de euro.

