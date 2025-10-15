Mihai Stoica l-a aprobat pe Gigi Becali și a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Ce poți să faci?” - Antena Sport

Titularizat de Mircea Lucescu în meciul cu Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă și a fost scos în minutul 72. Sezonul e ca și încheiat pentru fundașul de la FCSB, care a fost deja operat la Roma.
Gigi Becali a vorbit despre situația fotbalistului al cărui contract expiră la finalul acestui sezon și a explicat că aventura sa în tricoul roș-albastru se va încheia la sfârșitul actualei stagiuni.
Mihai Stoica a confirmat! Capăt de drum pentru Mihai Popescu la FCSB
Mihai Popescu a fost lovit de ghinion în meciul cu Austria, fiind accidentat grav în a doua repriză a partidei de pe Arena Națională. Verdictul medicilor a fost unul crunt, iar jucătorul a plecat la Roma, acolo unde a fost deja operat de renumitul Paolo Mariani.
Recuperarea va fi un adevărat chin pentru fundașul în vârstă de 32 de ani, care nu va mai evolua cel mai probabil în acest sezon pentru campioana României. Mihai Stoica a confirmat că cel mai probabil la finalul contractului drumurile se vor separa.
„S-a operat la Roma, la un doctor octogenar, o adevărată legendă a ortopediei mondiale. Kinetoterapeutul nostru este alături de el. A fost haos. Ligamentul a fost rupt, însă operația a fost un succes. Recuperarea… s-a schimbat mult optica prognozelor.
Acum toată lumea vorbește de nouă luni. Dică a făcut record: în trei luni și ceva și-a revenit complet. Profesorul Mariani recomandă un tip de protocol care reduce durata absenței. În America, perioada standard este de un an.
Este la final de contract. (n.r. A fost ultimul său meci la FCSB, cel din campionat?) Există șanse mari să fie așa, clar. Este jucător titular la națională. De regulă, accidentările sunt stupide. Uzura, la 32 de ani… E un băiat la care toată lumea ține. Ce poți să faci? Noi trebuie să tot legăm deplasări. Autocarul te rupe în două”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
