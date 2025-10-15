Aalborg - Dinamo 34-28! A cincea înfrângere la rând în Liga Campionilor pentru campioana României - Antena Sport

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.
Principalii marcatori ai partidei au fost Knorr 8 goluri, Hangaard 5, pentru gazde, respectiv Valdes 6, Pelayo 4, Akimenko 3, pentru Dinamo.
Aalborg – Dinamo 34-28
De remarcat al patrulea gol reuşit de Dinamo, prin Langaro (min. 13), care a reprezentat şi atingerea bornei de 3.000 de goluri în Liga Campionilor de către campioana României.
În celelalte partide din etapa a V-a se mai joacă, miercuri şi joi, meciurile dintre Industria Kielce – HBC Nantes, Fuchse Berlina – Kolstad Handball şi Sporting Lisabona –Veszprem HC.
Campioana României a pierdut şi în primele patru etape, 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC şi 31-32 cu Fuchse Berlin. În runda a şasea va evolua pe teren propriu, cu Industria Kielce, în 23 octombrie.
În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.
