Aalborg - Dinamo 34-28! A cincea înfrângere la rând în Liga Campionilor pentru campioana României - Antena Sport

Publicat: 15 octombrie 2025, 23:10

Aalborg – Dinamo 34-28! A cincea înfrângere la rând în Liga Campionilor pentru campioana României

Jucătorii lui Dinamo / Sport Pictures

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.

Principalii marcatori ai partidei au fost Knorr 8 goluri, Hangaard 5, pentru gazde, respectiv Valdes 6, Pelayo 4, Akimenko 3, pentru Dinamo.

De remarcat al patrulea gol reuşit de Dinamo, prin Langaro (min. 13), care a reprezentat şi atingerea bornei de 3.000 de goluri în Liga Campionilor de către campioana României.

În celelalte partide din etapa a V-a se mai joacă, miercuri şi joi, meciurile dintre Industria Kielce – HBC Nantes, Fuchse Berlina – Kolstad Handball şi Sporting Lisabona –Veszprem HC.

Campioana României a pierdut şi în primele patru etape, 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC şi 31-32 cu Fuchse Berlin. În runda a şasea va evolua pe teren propriu, cu Industria Kielce, în 23 octombrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”
