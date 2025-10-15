Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid

Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid

Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid

Publicat: 15 octombrie 2025, 18:31

Comentarii
Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid

Vinicius, înaintea unui meci / Profimedia

Atacantul echipei Real Madrid, Vinicius Junior, a fost acuzat într-un tribunal brazilian pentru “tulburarea liniştii publice” în timpul petrecerii pe care a organizat-o la Rio de Janeiro pentru a-şi sărbători ziua de naştere, au confirmat miercuri surse oficiale, scrie EFE.

Cazul este cercetat de Curtea Penală Specială din Rio, care este responsabilă de examinarea comiterii infracţiunilor minore. Curtea se bazează pe o plângere depusă de un vecin de lângă localul unde Vinicius Jr şi-a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare, începând cu 19 iulie până pe 21 iulie.

Vinicius, cercetat de Curtea Penală din Rio

Potrivit plângerii, citată de ziarul O Globo, petrecerea, care a avut loc într-o proprietate luxoasă dedicată găzduirii de evenimente mari, cum ar fi nunţi şi evenimente corporative, a provocat mult zgomot şi a perturbat liniştea cartierului. Reclamantul a declarat că a sunat la Poliţia Militară, care a venit şi a constatat volumul foarte puternic al decibelilor, cerând participanţilor să reducă intensitatea sunetului.

Vinicius şi invitaţii săi s-au conformat ordinelor ofiţerilor, dar când au plecat, aceştia au revenit la situaţia anterioară.

Surse din cadrul sistemului judiciar al statului Rio de Janeiro au indicat că o audiere preliminară în acest caz va avea loc pe 6 noiembrie.

Conform legii braziliene, “tulburarea liniştii publice” se pedepseşte cu închisoare între 15 zile şi 3 luni sau cu amendă.

La ziua lui Vinicius Jr, care a reunit peste 500 de persoane, a fost prezent şi mijlocaşul francez Eduardo Camavinga, coechipierul său de la Real Madrid, şi alte celebrităţi din lumea show-business-ului.

