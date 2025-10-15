Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu - Răzvan Marin: "Mai calcă şi el greşit" - Antena Sport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, a comentat dalogul de la distanţă dintre Mircea Lucescu, actualul selecţioner al tricolorilor, şi Răzvan Marin.

Lăsat pe bancă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Austria, după ce selecţionerul a spus iniţial că este vorba despre o accidentare, mijlocaşul lui AEK Atena i-a dat replica lui “Il Luce”, după ce acesta a declarat că s-a folosit de accidentarea uşoară a mijlocaşului pentru a nu-l introduce în meciul de duminică seară, după ce l-a criticat pe Marin pentru prestaţia din Cipru, când tricolorii au remizat după ce au condus cu 2-0.

Victor Piţurcă, despre disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Pentru naţională nu a fost bine”

Răzvan Marin nu a apreciat acest lucru şi ar fi preferat ca Mircea Lucescu să îi spună direct de ce nu vrea să conteze pe el la meciul cu Austria.

Fost selecţioner, Victor Piţurcă a urmărit aceste evenimente şi consideră că acest dialog de la distanţă dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin nu este benefic echipei naţionale.

Piţurcă este de părere că Mircea Lucescu a suferit mult în ultima vreme din cauza criticilor la adresa lui şi a făcut o greşeală atunci când a vorbit în presă despre acest subiect. Cu toate acestea, el i-a luat apărarea selecţionerului României: