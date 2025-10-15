Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu - Răzvan Marin: "Mai calcă şi el greşit" - Antena Sport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, a comentat dalogul de la distanţă dintre Mircea Lucescu, actualul selecţioner al tricolorilor, şi Răzvan Marin.
Lăsat pe bancă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Austria, după ce selecţionerul a spus iniţial că este vorba despre o accidentare, mijlocaşul lui AEK Atena i-a dat replica lui “Il Luce”, după ce acesta a declarat că s-a folosit de accidentarea uşoară a mijlocaşului pentru a nu-l introduce în meciul de duminică seară, după ce l-a criticat pe Marin pentru prestaţia din Cipru, când tricolorii au remizat după ce au condus cu 2-0.
Victor Piţurcă, despre disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Pentru naţională nu a fost bine”
Răzvan Marin nu a apreciat acest lucru şi ar fi preferat ca Mircea Lucescu să îi spună direct de ce nu vrea să conteze pe el la meciul cu Austria.
Fost selecţioner, Victor Piţurcă a urmărit aceste evenimente şi consideră că acest dialog de la distanţă dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin nu este benefic echipei naţionale.
Piţurcă este de părere că Mircea Lucescu a suferit mult în ultima vreme din cauza criticilor la adresa lui şi a făcut o greşeală atunci când a vorbit în presă despre acest subiect. Cu toate acestea, el i-a luat apărarea selecţionerului României:
“Tot ce s-a întâmplat. Nu a fost bine! Nu vreau să acuz pe cineva. Pentru națională nu a fost bine. Trebuia discutat totul între ei, remediat imediat orice se întâmplă negativ. Toți trebuie să tragă la aceeași căruță și să obțină rezultate.
Nu a fost bine pentru națională. Sunt momente și momente. Chiar și un antrenor experimentat ca Mircea Lucescu, mai ales în situația în care se află naționala, e scos puțin din matca lui. A fost greu să suporte tot ce s-a întâmplat la adresa lui. Nu se simțea foarte bine. Din contră, el a zis că vrea rezultate. Orice antrenor, mai ales pe final, vrea un rezultat mare. El pentru asta a venit.
A suferit foarte mult și iată, mai calcă și el greșit. S-au scris foarte multe lucruri, probabil neadevărate. Cred că neadevărate. Ce înseamnă asta, să apară în presă că a adormit la masaj? Și dacă adormea ce se întâmpla? Nu înțeleg care e problema. Sunt lucruri urâte”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit gsp.ro.
