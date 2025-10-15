Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu - Răzvan Marin: "Mai calcă şi el greşit" - Antena Sport

Închide meniul
Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu - Răzvan Marin: "Mai calcă şi el greşit"

Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: "Mai calcă şi el greşit"

Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Mai calcă şi el greşit”

Publicat: 15 octombrie 2025, 22:53

Comentarii
Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: Mai calcă şi el greşit

Victor Piţurcă / Antena Sport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, a comentat dalogul de la distanţă dintre Mircea Lucescu, actualul selecţioner al tricolorilor, şi Răzvan Marin.

Lăsat pe bancă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Austria, după ce selecţionerul a spus iniţial că este vorba despre o accidentare, mijlocaşul lui AEK Atena i-a dat replica lui “Il Luce”, după ce acesta a declarat că s-a folosit de accidentarea uşoară a mijlocaşului pentru a nu-l introduce în meciul de duminică seară, după ce l-a criticat pe Marin pentru prestaţia din Cipru, când tricolorii au remizat după ce au condus cu 2-0.

Victor Piţurcă, despre disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Pentru naţională nu a fost bine”

Răzvan Marin nu a apreciat acest lucru şi ar fi preferat ca Mircea Lucescu să îi spună direct de ce nu vrea să conteze pe el la meciul cu Austria.

Fost selecţioner, Victor Piţurcă a urmărit aceste evenimente şi consideră că acest dialog de la distanţă dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin nu este benefic echipei naţionale.

Piţurcă este de părere că Mircea Lucescu a suferit mult în ultima vreme din cauza criticilor la adresa lui şi a făcut o greşeală atunci când a vorbit în presă despre acest subiect. Cu toate acestea, el i-a luat apărarea selecţionerului României:

“Tot ce s-a întâmplat. Nu a fost bine! Nu vreau să acuz pe cineva. Pentru națională nu a fost bine. Trebuia discutat totul între ei, remediat imediat orice se întâmplă negativ. Toți trebuie să tragă la aceeași căruță și să obțină rezultate.

Nu a fost bine pentru națională. Sunt momente și momente. Chiar și un antrenor experimentat ca Mircea Lucescu, mai ales în situația în care se află naționala, e scos puțin din matca lui. A fost greu să suporte tot ce s-a întâmplat la adresa lui. Nu se simțea foarte bine. Din contră, el a zis că vrea rezultate. Orice antrenor, mai ales pe final, vrea un rezultat mare. El pentru asta a venit.

A suferit foarte mult și iată, mai calcă și el greșit. S-au scris foarte multe lucruri, probabil neadevărate. Cred că neadevărate. Ce înseamnă asta, să apară în presă că a adormit la masaj? Și dacă adormea ce se întâmpla? Nu înțeleg care e problema. Sunt lucruri urâte”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit gsp.ro.

Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilorAngajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
