Zeljko Kopic, noi vești despre accidentarea lui Alexandru Musi: „E greu” - Antena Sport

Dinamo a primit o lovitură grea cu câteva zile înaintea derby-ului cu Rapid. Titular în disputa dintre România U21 și Cipru U21, acesta a fost faultat de un adversar și a părăsit terenul pe targă.

Costin Curelea a transmis la finalul partidei că ar fi vorba despre o entorsă, însă pentru momentul staff-ul „câinilor” nu are informații cu privire la disponibilitatea jucătorului pentru meciul din campionat.

Alex Musi, incert pentru meciul cu Rapid

Accidentarea lui Musi le dă mari bătăi de cap celor de la Dinamo. Meciul cu Rapid este în doar câteva zile, iar staff-ul „câinilor” nu are încă un verdict cu privire la perioada de absență a fotbalistului.

Într-un interviu din cursul zilei de miercuri, antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre accidentarea jucătorului transferat în această vară de la FCSB și a explicat că nu știe încă dacă va evolua sau nu duminică.

„E prea devreme să vorbim. A trecut o zi de la accidentare. A fost tratat de staff-ul echipei, se simte mai bine, dar vom vedea în una-două zile care este situația lui medicală, cum va evolua și cât de repede se va putea recupera.