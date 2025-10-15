Zeljko Kopic, noi vești despre accidentarea lui Alexandru Musi: „E greu” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Zeljko Kopic, noi vești despre accidentarea lui Alexandru Musi: „E greu"

Daniel Işvanca Publicat: 15 octombrie 2025, 22:23

Comentarii
Alexandru Musi în meciul cu Cipru U21 / SPORT PICTURES

Dinamo a primit o lovitură grea cu câteva zile înaintea derby-ului cu Rapid. Titular în disputa dintre România U21 și Cipru U21, acesta a fost faultat de un adversar și a părăsit terenul pe targă.

Costin Curelea a transmis la finalul partidei că ar fi vorba despre o entorsă, însă pentru momentul staff-ul „câinilor” nu are informații cu privire la disponibilitatea jucătorului pentru meciul din campionat.

Alex Musi, incert pentru meciul cu Rapid

Accidentarea lui Musi le dă mari bătăi de cap celor de la Dinamo. Meciul cu Rapid este în doar câteva zile, iar staff-ul „câinilor” nu are încă un verdict cu privire la perioada de absență a fotbalistului.

Într-un interviu din cursul zilei de miercuri, antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre accidentarea jucătorului transferat în această vară de la FCSB și a explicat că nu știe încă dacă va evolua sau nu duminică.

„E prea devreme să vorbim. A trecut o zi de la accidentare. A fost tratat de staff-ul echipei, se simte mai bine, dar vom vedea în una-două zile care este situația lui medicală, cum va evolua și cât de repede se va putea recupera.

E greu să vorbim dacă va juca cu Rapid. În două-trei zile vom vedea cum se simte, cum reacționează la tratamente, apoi vom avea o imagine mai clară”, a declarat antrenorul lui Dinamo, potrivit 48TV.

1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: "O fac public" 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: "Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru" 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: "O mare dezamăgire!" Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 "Să zică direct că nu e nevoie de mine!" Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? "E umilitor dacă îl spun"
