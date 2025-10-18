"A pierdut milioane de euro". Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla - Antena Sport

S-a aflat greşeala uriaşă comisă de milionarul celebru care a renunţat la cetăţenia română. Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro în 2017, cu un an înainte să ia decizia de a nu mai avea paşaport românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Orlando Nicoară, directorul companiei care deţine drepturile TV ale Ligii 1, a dezvăluit că în urmă cu opt ani, Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro. Fostul patron de la CFR Cluj locuieşte în prezent în Malta, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără, Antonela Pătruţ (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Antonela Pătruţ).

Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română

Acesta lucru s-a întâmplat după ce firma deţinută de Arpad Paszkany a pierdut drepturile de televizare, care au fost preluate de compania al cărei director este Orlando Nicoară.

Un an mai târziu, în 2018, Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, renunţa la cetăţenia română şi se muta definitiv din ţară, după ce a fost la cârma clujenilor timp de 16 ani.

“În 2017, noi am preluat drepturile de televizare ale meciurilor din Liga 1. Practic, am făcut o cesiune de contract de la firma lui Arpad Paszkany, care le deținea și care nu a mai putut susține financiar proiectul.