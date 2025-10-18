"A pierdut milioane de euro". Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla - Antena Sport

S-a aflat greşeala uriaşă comisă de milionarul celebru care a renunţat la cetăţenia română. Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro în 2017, cu un an înainte să ia decizia de a nu mai avea paşaport românesc.
Orlando Nicoară, directorul companiei care deţine drepturile TV ale Ligii 1, a dezvăluit că în urmă cu opt ani, Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro. Fostul patron de la CFR Cluj locuieşte în prezent în Malta, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără, Antonela Pătruţ (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Antonela Pătruţ).
Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română
Acesta lucru s-a întâmplat după ce firma deţinută de Arpad Paszkany a pierdut drepturile de televizare, care au fost preluate de compania al cărei director este Orlando Nicoară.
Un an mai târziu, în 2018, Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, renunţa la cetăţenia română şi se muta definitiv din ţară, după ce a fost la cârma clujenilor timp de 16 ani.
“În 2017, noi am preluat drepturile de televizare ale meciurilor din Liga 1. Practic, am făcut o cesiune de contract de la firma lui Arpad Paszkany, care le deținea și care nu a mai putut susține financiar proiectul.
Paszkany a pierdut destul de mulți bani. Într-o formă sau alta, fotbalul românesc ar trebui să-i fie recunoscător lui, pentru că el a pierdut niște milioane de euro din contractul pe care l-a avut pentru drepturile TV.
Asta apropo de ce se vehiculează, că drepturile sunt o super afacere, se dau milioane șpagă și așa mai departe… Nu, Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro din contractul respectiv. Putea să și câștige, într-adevăr, dar, în final, a pierdut niște bani”, a declarat Orlando Nicoară, conform gsp.ro.
Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română
Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.
În perioada în care Paszkany a fost patronul lui CFR Cluj, echipa ardeleană a cucerit 4 titluri în Liga 1: în 2008, 2010, 2012 şi 2018. Totodată, ardelenii au câştigat şi 4 Cupe ale României, în 2008, 2009, 2010 şi 2015.
După ce Paszkany a cedat acţiunile lui CFR Cluj, clubul a mai câştigat 4 titluri şi o Cupă a României, cucerită sezonul trecut. A fost, de altfel, prima Cupă a României câştigată de Dan Petrescu, care are 4 titluri în palmares cu CFR. Petrescu are şi două Supercupe ale României cucerite cu CFR Cluj. Antrenorul a demisionat de la CFR Cluj după umilinţa suferită de echipa din Gruia în Suedia, 2-7 cu Hacken. Petrescu a fost înlocuit de Varga cu Andrea Mandorlini. Italianul se află la al treilea mandat pe banca lui CFR Cluj.
