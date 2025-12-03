"Nu îi duce bibilica" Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: "Îşi bat joc" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a avut o reacţie dură după ce FCSB a fost umilită în Cupa României de către UTA Arad. FCSB a făcut deplasarea la Arad cu o echipă improvizată, cu mulţi tineri, pentru a-i odihni pe titulari în vederea derby-ului cu Dinamo.

Becali a lansat un alt atac dur la adresa FRF, comiţând şi un derapaj.

Gigi Becali, derapaj la adresa FRF după ce FCSB a fost umilită de UTA: “Batjocoresc, nu îi duce bibilica”

„Dacă ei își bat joc de competiție, hai să ne distrăm și noi. Am vrut să pun numai copii. Cum să joci trei meciuri în deplasare? Eu sunt campioană, dar eu joc trei meciuri în deplasare. Eu le-am spus să ia numai copii de 15 ani. Asta e politica clubului. Dacă ei batjocoresc (n.r.: FRF), nu îi duce bibilica.

Unde e egalitatea? Ce fel de egalitate sportivă e asta? Cum să fie avantaj pentru echipele mai mici? FCSB, dacă joacă în Europa, trebuie plimbată la Bistrița, Arad și la Craiova. Deplasarea ne omora. Aveam jucători aici, încercam să schimbăm numai o repriză, îi împărțeam. Așa unde să îi duci în deplasare la Arad?”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

UTA – FCSB 3-0

Formaţia FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026.