"A trăit doar pentru mine" Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac! - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) dezvăluia că sora lui, Rodica Ţiriac, care nu este cunoscută în spaţiul public, a avut grijă de el în copilărie.

Ion Ţiriac mărturisea că a cunoscut sărăcia în copilărie. Omul de afaceri s-a născut pe 9 mai 1939, într-o Românie ce avea să fie puternic afectată de Al Doilea Război Mondial.

Sora lui Ion Ţiriac a sacrificat totul pentru cel ce avea să devină miliardar

“Am o soră, una mai mică. Eu eram un fel de macho pe vremea aia, după aia mi-a trecut repede. Pe vremea aia, femeile erau cele care se ocupau de bucătărie, mai târziu se ocupau să facă și un copil, doi-trei, să propage rasa care era. Cam așa era treaba între mine și soră-mea. Avea grijă de mine dintotdeauna.

Soră-mea de la început până în ziua de azi a fost omul care a trăit viața doar pentru mine. Noi am fost o familie în care nu te lua în brațe maică-ta, taică-tu, ‘Doamne, cât te iubesc, cât mi-ești de drag’. Dar nu trebuia absolut nimic, pentru că le simțeai din elicopter, despre ce era vorba într-o familie ca asta”, declara Ion Ţiriac în urmă cu mai mulţi ani.

Ion Ţiriac are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes. Fost tenismen, ulterior manager de tenis, Ion Ţiriac a jucat în trei finale de Cupa Davis (1969, 1970 şi 1972), alături de Ilie Năstase. Toate cele 3 finale au fost pierdute de România cu Statele Unite.