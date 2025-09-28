"A trăit doar pentru mine" Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 28 septembrie 2025, 13:25

“A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Ion Ţiriac / Profimedia Images

Ion Ţiriac (86 de ani) dezvăluia că sora lui, Rodica Ţiriac, care nu este cunoscută în spaţiul public, a avut grijă de el în copilărie.

Ion Ţiriac mărturisea că a cunoscut sărăcia în copilărie. Omul de afaceri s-a născut pe 9 mai 1939, într-o Românie ce avea să fie puternic afectată de Al Doilea Război Mondial.

Sora lui Ion Ţiriac a sacrificat totul pentru cel ce avea să devină miliardar

Am o soră, una mai mică. Eu eram un fel de macho pe vremea aia, după aia mi-a trecut repede. Pe vremea aia, femeile erau cele care se ocupau de bucătărie, mai târziu se ocupau să facă și un copil, doi-trei, să propage rasa care era. Cam așa era treaba între mine și soră-mea. Avea grijă de mine dintotdeauna.

Soră-mea de la început până în ziua de azi a fost omul care a trăit viața doar pentru mine. Noi am fost o familie în care nu te lua în brațe maică-ta, taică-tu, ‘Doamne, cât te iubesc, cât mi-ești de drag’. Dar nu trebuia absolut nimic, pentru că le simțeai din elicopter, despre ce era vorba într-o familie ca asta”, declara Ion Ţiriac în urmă cu mai mulţi ani.

Ion Ţiriac are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes. Fost tenismen, ulterior manager de tenis, Ion Ţiriac a jucat în trei finale de Cupa Davis (1969, 1970 şi 1972), alături de Ilie Năstase. Toate cele 3 finale au fost pierdute de România cu Statele Unite.

După Revoluţie, Ion Ţiriac a început mai multe afaceri în România. A înfiinţat în 1990 Banca Comercială Ion Ţiriac, una dintre primele bănci de după Revoluţie. Ulterior banca a devenit Unicredit Țiriac Bank, iar din 2015, de când Ţiriac a renunţat la toate acţiunile, pe care i le-a vândut grupului Unicredit, banca ce îi purta numele s-a transformat în Unicredit Bank.

Ion Ţiriac s-a implicat în afaceri în domeniul auto, al asigurărilor, a deţinut turneul de tenis de la Madrid, iar în prezent organizează un turneu de tenis la Bucureşti. Ediţia din acest an a Ţiriac Open a fost câştigată de italianul Flavio Cobolli (23 de ani). Turneul lui Ion Ţiriac a avut premii totale de aproape 600.000 de euro.

