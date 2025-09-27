Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” - Antena Sport

Ion Țiriac a spus care a fost decizia care i-a schimbat viața. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a făcut dezvăluiri unice despre un moment cheie din viața lui.
Concret, Ion Țiriac a dezvăluit că a renunțat la hochei, la începutul carierei sale sportive, pentru a practica tenisul. El a subliniat că a luat această decizie pentru că din „sportul alb” câștiga mai mult.
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac
După ce a făcut parte din lotul naționalei României de hochei pe gheață, alături de care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964, Ion Țiriac a luat o decizie care avea să-i schimbe viața. Miliardarul a lăsat sportul pe care l-a practicat încă din copilărie pentru tenis, având rezultate remarcabile alături de Ilie Năstase, în proba de dublu.
De asemenea, Ion Țiriac a oferit declarații rare și despre părinții lui, lăudând educația pe care a primit din partea acestora.
„(Care au fost adversarii lui Ion Ţiriac?) Dacă vrei să fii filosof, am fost eu singur, m-am luptat în fiecare zi cu mine, ca să fiu mai bun în ceea ce făceam. Altfel, n-am, am avut o educaţie spartană. Mama, la 1,5 m, îmi dădea nişte palme de nu mă vedeam pe niciunde. Să nu răspund la nimeni pe stradă, decât dacă am mâinile scoase din buzunare. Îmi aduc aminte şi de tata, cu costum la trei piese, era altă cultură. Nici n-aş vrea să trăiesc în următorii 50 de ani.
Am știut să mă descurc singur, am renunțat la hochei pentru că era mult mai bănos tenisul, luam zece dolari pe săptămână, în loc să iau zece dolari pe lună. În 1964. Mulțumesc, la revedere”, a declarat Ion Țiriac, în cadrul unui podcast.
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii
Ion Ţiriac a dezvăluit că a încasat suma uriaşă de 400 de milioane de euro în schimbul competiţiei din Madrid. La patru ani de când s-a produs tranzacţia, miliardarul a transmis că turneul a fost din nou vândut, în schimbul sumei de 700 de milioane de euro.
“Turneul meu s-a vândut anul ăsta pe trei ani de zile cu șapte sute de milioane de dolari.
(Aţi mai avut vreun procent?) Nu. Eu am luat patru sute de milioane de euro pe el, mulțumesc, la revedere”, a declarat Ion Ţiriac, conform iamsport.ro.
În trecut, Ion Ţiriac a dezvăluit că fiica lui i-a cerut să nu renunţa la turneul de la Madrid. Fostul sportiv a trecut însă peste cuvântul Ioanei şi a decis să vândă competiţia din Spania.
“Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot”, dezvăluia Ion Ţiriac, conform gsp.ro.
