Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 8:25

Comentarii
Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român

Radu Drăguşin, la Tottenham/ Profimedia

Englezii au dezvăluit ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin (23 de ani). Oficialii lui Spurs nu sunt de acord să-l cedeze sub formă de împrumut pe fundaşul român, în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin s-a refăcut după accidentarea teribilă suferită în urmă cu un an, el bifând minute la Tottenham în partida câştigată cu Crystal Palace, scor 1-0. În următoarele două meciuri, fundaşul român a fost rezervă neutilizată.

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin

În ciuda faptului că Radu Drăguşin nu este jucător de bază la Tottenham, oficialii londonezi nu vor să-l împrumute pe fundaşul român la o altă echipă. Italienii menţionau, în această perioadă de mercato, faptul că Juventus sau AS Roma sunt pe urmele stopperului naţionalei, însă el ar fi putut reveni în Serie A sub formî de împrumut.

Cu toate acestea, englezii notează că Tottenham ar fi de acord să-l cedeze definitiv pe Radu Drăguşin, în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Londonezii au plătit suma de 25 de milioane de euro în schimbul românului, în iarna lui 2024.

“Drăgușin este îngrijorat că va prinde foarte puține minute în acest sezon, mai ales că îi are în fața sa pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. El își dorește să joace constant pentru a-și intra în ritm.

Reclamă
Reclamă

Fundașul central și cei de la Spurs sunt interesați să găsească cea mai bună soluție de viitor. Tottenham a transmis clar că nu dorește să-l împrumute pe fundașul central, însă ar putea fi tentați de un transfer definitiv dacă va sosi o ofertă potrivită”, au notat englezii de la spurs-web.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
13:32
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui
13:07
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract
12:22
NEWS ALERTRuben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
12:13
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a
12:01
VIDEOOklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns
11:34
Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: “Asta i-a spus Hagi când a plecat”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!