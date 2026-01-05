Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român - Antena Sport

Englezii au dezvăluit ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin (23 de ani). Oficialii lui Spurs nu sunt de acord să-l cedeze sub formă de împrumut pe fundaşul român, în această iarnă.

Radu Drăguşin s-a refăcut după accidentarea teribilă suferită în urmă cu un an, el bifând minute la Tottenham în partida câştigată cu Crystal Palace, scor 1-0. În următoarele două meciuri, fundaşul român a fost rezervă neutilizată.

Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin

În ciuda faptului că Radu Drăguşin nu este jucător de bază la Tottenham, oficialii londonezi nu vor să-l împrumute pe fundaşul român la o altă echipă. Italienii menţionau, în această perioadă de mercato, faptul că Juventus sau AS Roma sunt pe urmele stopperului naţionalei, însă el ar fi putut reveni în Serie A sub formî de împrumut.

Cu toate acestea, englezii notează că Tottenham ar fi de acord să-l cedeze definitiv pe Radu Drăguşin, în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Londonezii au plătit suma de 25 de milioane de euro în schimbul românului, în iarna lui 2024.

“Drăgușin este îngrijorat că va prinde foarte puține minute în acest sezon, mai ales că îi are în fața sa pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. El își dorește să joace constant pentru a-și intra în ritm.