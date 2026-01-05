Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter - Bologna 3-1. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român - Antena Sport

Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după ce Inter a învins-o categoric pe Bologna, scor 3-1, în prima etapă de Serie A din 2026. Antrenorul român nu s-a prezentat la flash-interviuri şi nici la conferinţa de presă, după ce echipa lui a revenit pe primul loc.

Cristi Chivu a trăit la intensitate maximă duelul cu Bologna, fiind extrem de activ pe marginea terenului pe parcursul partidei. Antrenorul român a rămas astfel fără voce la finalul meciului, motiv pentru care nu a putut să ofere declaraţii.

Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter – Bologna 3-1: a rămas fără voce

Cristi Chivu a fost înlocuit la conferinţa de presă de secundul său, Aleksandar Kolarov. Acesta a oferit declaraţii şi despre antrenorul român, mărturisind că acesta nu este deloc calm pe parcursul meciurilor lui Inter.

“(n.r. Despre Chivu) Trebuie să menținem o bună comunicare, pentru că vorbește bine. A înțeles și că la Riyadh (n.r. în Supercupa Italiei) nu ne-am valorificat ocaziile, dar echipa a jucat bine din primul minut.

Am vrut să creăm în careu, împingându-l mai sus și izolându-l pe Marcus (n.r. Thuram) în fața fundașilor. De asemenea, este foarte bun la înțelegerea poziționării în teren; mișcarea care a dus la primul gol este rezultatul acestei munci.