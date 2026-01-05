Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter - Bologna 3-1. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român - Antena Sport

Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după ce Inter a învins-o categoric pe Bologna, scor 3-1, în prima etapă de Serie A din 2026. Antrenorul român nu s-a prezentat la flash-interviuri şi nici la conferinţa de presă, după ce echipa lui a revenit pe primul loc.
Cristi Chivu a trăit la intensitate maximă duelul cu Bologna, fiind extrem de activ pe marginea terenului pe parcursul partidei. Antrenorul român a rămas astfel fără voce la finalul meciului, motiv pentru care nu a putut să ofere declaraţii.
Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter – Bologna 3-1: a rămas fără voce
Cristi Chivu a fost înlocuit la conferinţa de presă de secundul său, Aleksandar Kolarov. Acesta a oferit declaraţii şi despre antrenorul român, mărturisind că acesta nu este deloc calm pe parcursul meciurilor lui Inter.
“(n.r. Despre Chivu) Trebuie să menținem o bună comunicare, pentru că vorbește bine. A înțeles și că la Riyadh (n.r. în Supercupa Italiei) nu ne-am valorificat ocaziile, dar echipa a jucat bine din primul minut.
Am vrut să creăm în careu, împingându-l mai sus și izolându-l pe Marcus (n.r. Thuram) în fața fundașilor. De asemenea, este foarte bun la înțelegerea poziționării în teren; mișcarea care a dus la primul gol este rezultatul acestei munci.
(n.r. Cine țipă mai tare, Cristi Chivu sau Simone Inzaghi?) Chivu pare calm, dar e orice altceva decât asta. Cristian strigă mai tare. Nu eram atât de aproape de Inzaghi, eram pe partea cealaltă (n.r. râde)”, a declarat Aleksandar Kolarov, conform fcinternews.it.
Inter a acumulat 39 de puncte, după succesul cu Bologna. Echipa lui Cristi Chivu ocupă primul loc în Serie A, după 17 meciuri disputate, având un singur punct avans faţă de AC Milan, ocupanta locului secund. În următoarea etapă, nerazzurrii se vor duela cu Parma, meciul urmând să se dispute miercuri, de la ora 21:45.
