“Belgia răzbună lumea fotbalului” Presa mondială a reacţionat după ce Belgia a umilit SUA

Eliminarea Statelor Unite în optimile de finală ale Cupei Mondiale de către Belgia (4-1) stârneşte un fel de uşurare în rândul presei internaţionale din motive de morală, după cazul Balogun, care a jucat, dar nu a avut un rol decisiv în această partidă.
“Belgia răzbună lumea fotbalului”
Onoarea a fost salvată! Victoria Belgiei împotriva Statelor Unite (4-1), luni, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, a fost percepută aproape în unanimitate ca o uşurare pentru o parte a presei internaţionale. Meciul a fost, însă, marcat de scandalul afacerii Balogun. Eliminat din meciul anterior pentru o intrare periculoasă, atacantul american a văzut cum suspendarea sa automată a fost ridicată după intervenţia preşedintelui american Donald Trump pe lângă FIFA.
Un scandal (ingerinţa politică este pedepsită de regulamentele FIFA) care a fost în cele din urmă uitat ca urmare a prestaţiei dezamăgitoare a americanilor.
“Belgia răzbună lumea fotbalului”, se bucură tabloidul german Bild. “Când Balogun intră pe gazonul stadionului Lumen Park din Seattle, cu 29 de minute înainte de fluierul de start, este întâmpinat de ovaţiile asurzitoare ale suporterilor americani: acelaşi lucru se întâmplă şi când este prezentat alături de echipă în interiorul stadionului. În timpul meciului, însă, se vede puţin, cu excepţia unei presupuse simulări şi a unui şut la finalul partidei.”
The Athletic, numele secţiunii de sport a ziarului New York Times, se opreşte şi asupra meciului ratat al atacantului monegasc. “A trecut neobservat după polemica legată de cartonaşul primit”, notează publicaţia americană. “Fără să fie vina lui directă, Balogun s-a trezit în centrul unei controverse din lumea fotbalului în ultimele 36 de ore, devenind punctul central al celui mai controversat scandal al turneului. Pe teren, (…) el nu a avut, în general, un impact major asupra jocului. Prestaţia sa era foarte aşteptată, deoarece a avut loc la o zi după suspendarea controversată, de către FIFA, a sancţiunii care îl priva de meci în urma cartonaşului roşu primit. Federaţia belgiană a publicat un comunicat în care preciza că “a informat Federaţia Americană de Fotbal că a contestat eligibilitatea jucătorului în cazul în care acesta figura pe foaia de meci a arbitrului. Toate opţiunile rămân deschise pentru viitor”. După acest rezultat, nu ar trebui să fie necesară nicio măsură.”
“Nici măcar Trump nu a reuşit să salveze Statele Unite de la eliminare”
Publicaţia critică în general jucătorii lui Mauricio Pochettino. “Cu zeci de milioane de americani în faţa ecranelor, un entuziasm şi un sprijin popular fără precedent, o transmisiune în prime time într-o seară de luni, sub lumina reflectoarelor întregii lumi, a fost o oportunitate fără precedent pentru echipa naţională masculină a Statelor Unite, pentru jucătorii săi şi pentru acest sport. Şi au irosit-o. Au eşuat în cel mai mare test din viaţa lor.”
În Anglia, Daily Mail lansează un “ia de-aici!” ironic. “Nici măcar Trump nu a reuşit să salveze Statele Unite de la eliminare”, continuă tabloidul, considerând că preşedintele american “şi-a făcut griji pentru atacantul greşit”. “Dorinţa lui (de a anula suspendarea lui Balogun) a fost îndeplinită, dar, în final, acest lucru nu a avut prea mare importanţă. Pentru că, pe parcursul a peste 90 de minute palpitante şi epuizante la Seattle, atacantul belgian Charles De Ketelaere a fost cel care a contribuit la deciderea acestei confruntări din Cupa Mondială.”
The Sun se opreşte asupra acestei “calamităţi americane” şi a “dezastrului” ţării gazdă, care a primit “cel mai urât gol din istoria Cupei Mondiale”, ca urmare a greşelii grave a portarului Matt Freese la al treilea gol al Belgiei.
În cele din urmă, Marca salută, de asemenea, prestaţia belgiană. “Belgia a transformat agitaţia în furie, dezbaterea în fotbal şi controversa într-o adevărată lecţie magistrală”, afirmă ziarul spaniol.
“În această seară marcată de cazul Balogun, Diavolii Roşii au zdrobit Statele Unite, eliminând ultima ţară gazdă rămasă în competiţie graţie golurilor marcate de De Ketelaere, Vanaken şi Lukaku şi oferind cea mai bună prestaţie a lor de la Cupa Mondială în momentul decisiv. Nici atmosfera, nici graţia, nici visul american nu au putut opri o echipă belgiană care a luat justiţia în propriile mâini şi şi-a asigurat un loc în sferturile de finală împotriva Spaniei.”.
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