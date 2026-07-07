“Belgia răzbună lumea fotbalului” Presa mondială a reacţionat după ce Belgia a umilit SUA

Eliminarea Statelor Unite în optimile de finală ale Cupei Mondiale de către Belgia (4-1) stârneşte un fel de uşurare în rândul presei internaţionale din motive de morală, după cazul Balogun, care a jucat, dar nu a avut un rol decisiv în această partidă.

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“Belgia răzbună lumea fotbalului”

Onoarea a fost salvată! Victoria Belgiei împotriva Statelor Unite (4-1), luni, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, a fost percepută aproape în unanimitate ca o uşurare pentru o parte a presei internaţionale. Meciul a fost, însă, marcat de scandalul afacerii Balogun. Eliminat din meciul anterior pentru o intrare periculoasă, atacantul american a văzut cum suspendarea sa automată a fost ridicată după intervenţia preşedintelui american Donald Trump pe lângă FIFA.

Un scandal (ingerinţa politică este pedepsită de regulamentele FIFA) care a fost în cele din urmă uitat ca urmare a prestaţiei dezamăgitoare a americanilor.

“Belgia răzbună lumea fotbalului”, se bucură tabloidul german Bild. “Când Balogun intră pe gazonul stadionului Lumen Park din Seattle, cu 29 de minute înainte de fluierul de start, este întâmpinat de ovaţiile asurzitoare ale suporterilor americani: acelaşi lucru se întâmplă şi când este prezentat alături de echipă în interiorul stadionului. În timpul meciului, însă, se vede puţin, cu excepţia unei presupuse simulări şi a unui şut la finalul partidei.”

The Athletic, numele secţiunii de sport a ziarului New York Times, se opreşte şi asupra meciului ratat al atacantului monegasc. “A trecut neobservat după polemica legată de cartonaşul primit”, notează publicaţia americană. “Fără să fie vina lui directă, Balogun s-a trezit în centrul unei controverse din lumea fotbalului în ultimele 36 de ore, devenind punctul central al celui mai controversat scandal al turneului. Pe teren, (…) el nu a avut, în general, un impact major asupra jocului. Prestaţia sa era foarte aşteptată, deoarece a avut loc la o zi după suspendarea controversată, de către FIFA, a sancţiunii care îl priva de meci în urma cartonaşului roşu primit. Federaţia belgiană a publicat un comunicat în care preciza că “a informat Federaţia Americană de Fotbal că a contestat eligibilitatea jucătorului în cazul în care acesta figura pe foaia de meci a arbitrului. Toate opţiunile rămân deschise pentru viitor”. După acest rezultat, nu ar trebui să fie necesară nicio măsură.”