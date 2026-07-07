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Echipa românilor din Spania a pus ochii pe atacantul care le-a executat pe Rapid și FCSB

Mihai Alecu Publicat: 7 iulie 2026, 11:11

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Echipa românilor din Spania a pus ochii pe atacantul care le-a executat pe Rapid și FCSB

Alexandru Ișfan ar putea prinde transferul carierei. Foto: Sport Pictures

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Unul dintre jucătorii care au reușit să aibă evoluții bune în ultimul sezon de Liga 1 ar putea face pasul în străinătate în această vară.

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Alexandru Ișfan ar putea face pasul în fotbalul spaniol în această perioadă de mercato. Evoluțiile bune din sezonul trecut l-au readus în atenția cluburilor din străinătate, iar una dintre echipele care și-a manifestat interesul este Real Oviedo.

Echipa românilor din Spania a pus ochii pe Alexandru Ișfan

Formația iberică, retrogradată recent din La Liga, analizează mai multe variante pentru întărirea lotului, iar numele atacantului de la Farul se află pe lista scurtă. Deocamdată nu există o ofertă oficială, însă spaniolii urmăresc atent situația jucătorului. Un eventual transfer ar putea fi unul mai ușor de realizat și datorită faptului că la Real Oviedo evoluează deja doi fotbaliști români, Horațiu Moldovan și Daniel Paraschiv.

Prezența lor ar putea conta în procesul de adaptare al lui Ișfan, dacă mutarea se va concretiza. Conducerea Farului confirmă că există interes din afara țării pentru atacant, însă susține că, până în acest moment, nu s-a ajuns la negocieri avansate. Clubul este dispus să ia în calcul orice ofertă importantă pentru unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, notează Digisport.

Cifrele lui Alexandru Ișfan la Farul Constanța

Atacantul de 26 de ani și-a relansat cariera la Farul după perioada mai puțin reușită petrecută la Universitatea Craiova. În stagiunea trecută a bifat 41 de apariții în toate competițiile și a înscris 11 goluri, devenind unul dintre oamenii de bază ai echipei, fiind decisiv în victorii cu FCSB sau Rapid.

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Înainte de a ajunge la formația de la malul mării, Ișfan a mai evoluat pentru Unirea Bascov, CS Mioveni, FC Argeș și Universitatea Craiova, fiind împrumutat ulterior la Petrolul și FC Buzău. Transferul definitiv la Farul i-a oferit șansa să își recapete forma care l-a făcut remarcat în Superligă.

Rămâne de văzut dacă interesul celor de la Real Oviedo se va transforma într-o ofertă oficială. Dacă negocierile vor avansa în perioada următoare, Alexandru Ișfan ar putea bifa primul transfer din carieră într-un campionat de top al Europei.

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