Roberto Martinez a vorbit despre Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei care a jucat contra Spaniei (0-1) ultimul său meci la un turneu final mondial.

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Selecţionerul care şi-a anunţat şi demisia în urma eliminării echipei sale de la Mondial îl consideră pe jucătorul de 41 de ani un exemplu pentru colegii tăi şi pentru lumea “sportului rege”. Cuvântul “exemplu” a fost folosit în cinci rânduri.

Cuvântul repetat obsesiv de selecţionerul Portugaliei atunci când a venit vorba de Cristiano Ronaldo

“Am avut o discuție în care i-am mulțumit. A fost un exemplu de căpitan. Am ajuns la echipa asta când era o mare confuzie în jurul ei și multe întrebări legate de statutul său aici.

Dar a fost un exemplu, atât prin numărul de goluri marcate, cât și în contraatacurile pe care le-a condus. Este un exemplu, un model de urmat. Este o legendă a fotbalului. Nu sunt mulți Ronaldo în fotbal.

Visul său a fost să câștige Cupa Mondială și a încercat să și-l urmeze fiind un exemplu grozav în cadrul vestiarului. Este un prim exemplu de fotbal, de atlet, de om care se află în spatele atletului”, a declarat Roberto Martinez, potrivit Yahoo.