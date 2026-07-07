Roberto Martinez a vorbit despre Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei care a jucat contra Spaniei (0-1) ultimul său meci la un turneu final mondial.
Selecţionerul care şi-a anunţat şi demisia în urma eliminării echipei sale de la Mondial îl consideră pe jucătorul de 41 de ani un exemplu pentru colegii tăi şi pentru lumea “sportului rege”. Cuvântul “exemplu” a fost folosit în cinci rânduri.
Cuvântul repetat obsesiv de selecţionerul Portugaliei atunci când a venit vorba de Cristiano Ronaldo
“Am avut o discuție în care i-am mulțumit. A fost un exemplu de căpitan. Am ajuns la echipa asta când era o mare confuzie în jurul ei și multe întrebări legate de statutul său aici.
Dar a fost un exemplu, atât prin numărul de goluri marcate, cât și în contraatacurile pe care le-a condus. Este un exemplu, un model de urmat. Este o legendă a fotbalului. Nu sunt mulți Ronaldo în fotbal.
Visul său a fost să câștige Cupa Mondială și a încercat să și-l urmeze fiind un exemplu grozav în cadrul vestiarului. Este un prim exemplu de fotbal, de atlet, de om care se află în spatele atletului”, a declarat Roberto Martinez, potrivit Yahoo.
Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a disputat ultimul său meci din carieră la Campionatul Mondial. Portugalia a fost învinsă de Spania în optimile turneului final, scor 0-1.
“Îmi pare rău să părăsesc Campionatul Mondial aşa, dar cum am mai spus-o, plec cu conştiinţa împăcată. Trebuie să continuăm, adevărul este că doare, da, dar am timp să mă gândesc şi să decid cu familia mea, să nu iau o decizie la cald.
(N.r. Despre cariera sa) Am conştiinţa împăcată, am câştigat trei titluri cu Portugalia, înainte de Cristiano nu s-a câştigat niciunul. Pentru mine, titlul din 2016 are dimensiunea unui Campionat Mondial. Mâine va fi o nouă zi şi totul va continua”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.
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