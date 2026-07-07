Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cuvântul repetat obsesiv de selecţionerul Portugaliei atunci când a venit vorba de Cristiano Ronaldo

Cuvântul repetat obsesiv de selecţionerul Portugaliei atunci când a venit vorba de Cristiano Ronaldo

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 12:10

Comentarii
Cuvântul repetat obsesiv de selecţionerul Portugaliei atunci când a venit vorba de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo şi Roberto Martinez - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Roberto Martinez a vorbit despre Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei care a jucat contra Spaniei (0-1) ultimul său meci la un turneu final mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul care şi-a anunţat şi demisia în urma eliminării echipei sale de la Mondial îl consideră pe jucătorul de 41 de ani un exemplu pentru colegii tăi şi pentru lumea “sportului rege”. Cuvântul “exemplu” a fost folosit în cinci rânduri.

Cuvântul repetat obsesiv de selecţionerul Portugaliei atunci când a venit vorba de Cristiano Ronaldo

“Am avut o discuție în care i-am mulțumit. A fost un exemplu de căpitan. Am ajuns la echipa asta când era o mare confuzie în jurul ei și multe întrebări legate de statutul său aici.

Dar a fost un exemplu, atât prin numărul de goluri marcate, cât și în contraatacurile pe care le-a condus. Este un exemplu, un model de urmat. Este o legendă a fotbalului. Nu sunt mulți Ronaldo în fotbal.

Visul său a fost să câștige Cupa Mondială și a încercat să și-l urmeze fiind un exemplu grozav în cadrul vestiarului. Este un prim exemplu de fotbal, de atlet, de om care se află în spatele atletului”, a declarat Roberto Martinez, potrivit Yahoo.

Reclamă
Reclamă

Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a disputat ultimul său meci din carieră la Campionatul Mondial. Portugalia a fost învinsă de Spania în optimile turneului final, scor 0-1.

“Îmi pare rău să părăsesc Campionatul Mondial aşa, dar cum am mai spus-o, plec cu conştiinţa împăcată. Trebuie să continuăm, adevărul este că doare, da, dar am timp să mă gândesc şi să decid cu familia mea, să nu iau o decizie la cald.

(N.r. Despre cariera sa) Am conştiinţa împăcată, am câştigat trei titluri cu Portugalia, înainte de Cristiano nu s-a câştigat niciunul. Pentru mine, titlul din 2016 are dimensiunea unui Campionat Mondial. Mâine va fi o nouă zi şi totul va continua”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.

Vremea se răcește în următoarea săptămână în mare parte din țară. Prognoza meteo până pe 3 augustVremea se răcește în următoarea săptămână în mare parte din țară. Prognoza meteo până pe 3 august
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Observator
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Radu Drăgușin, prezentat oficial de Fiorentina! Prima poză cu fundașul român. Update
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, prezentat oficial de Fiorentina! Prima poză cu fundașul român. Update
12:58

Radu Drăguşin a semnat! Anunţul oficial făcut de Fiorentina
12:10

Elveția – Columbia, ora 23:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY). Se joacă ultimul loc pentru sferturile Cupei Mondiale
11:53

Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală
11:23

“Belgia răzbună lumea fotbalului” Presa mondială a reacţionat după ce Belgia a umilit SUA
11:11

Echipa românilor din Spania a pus ochii pe atacantul care le-a executat pe Rapid și FCSB
10:54

Argentina – Egipt, de la ora 19:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY). Messi împotriva lui Salah pentru un loc în sferturi
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român