Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor - Antena Sport

Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor

Alex Masgras Publicat: 30 noiembrie 2025, 16:54

Manuel Neuer, în timpul unui meci / Profimedia

Manuel Neuer a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Bayern Munchen, în ultimii 15 ani. Chiar şi la 39 de ani, portarul a avut parte de o primă parte de sezon bun, dar ultimele evoluţii au ridicat mari semne de întrebare.

Gafele din meciurile cu Arsenal, Union Berlin şi Freiburg din ultimele săptămâni i-au pus pe gânduri pe şefii lui Bayern, asta după ce portarul a fost lăudat pentru prestaţiile sale în acest sezon, mulţi considerând că acesta ar trebui să revină şi în poarta naţionalei Germaniei, la World Cup 2026, chiar dacă el s-a retras de la naţională după EURO 2024.

Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani

Potrivit nemţilor de la BILD, citaţi de marca.com, contractul lui Manuel Neuer cu Bayern Munchen urmează să expire la finalul acestui sezon, iar clubul bavarez nu se grăbeşte să înceapă negocierile pentru prelungirea înţelegerii. Planul ar fi ca aceste negocieri să înceapă la finalul lunii martie. Pe 27 martie, Neuer va împlini 40 de ani.

Până atunci, prestaţiile lui Manuel Neuer vor fi atent analizate de conducerea lui Bayern Munchen. Bavarezii nu vor însă să se grăbească şi să ia o decizie pripită, dar vor să vadă cum vor evolua lucrurile şi ce reacţie va avea veteranul, după aceste meciuri slabe. Mai mult, ei monitorizează atent şi cum se va prezenta Neuer din punct de vedere fizic lunile următoare.

Un alt factor luat în calcul de conducerea lui Bayern Munchen atunci când se gândeşte la prelungirea contractului lui Manuel Neuer este legat de faptul că portarul de 39 de ani se numără printre cei mai bine plătiţi jucători din lotul echipei lui Vincent Kompany, câştigând aproape 20 de milioane de euro pe sezon.

Manuel Neuer a ajuns la Bayern Munchen în vara anului 2011, atunci când bavarezii au plătit 30 de milioane de euro pentru transferul acestuia de la Schalke. Cu 578 de meciuri în tricoul lui Bayern Munchen, el a câştigat, printre altele, 12 titluri în Bundesliga şi 2 Ligi ale Campionilor.

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
