Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească - Antena Sport

Cristi Borcea a dezvăluit cu ce afacere surpriză vrea să dea lovitura. Fostul șef de la Dinamo, ajuns la vârsta de 55 de ani, are planuri mari pentru 2026.
Cristi Borcea s-a „aliat” cu Gigi Nețoiu pentru a investi în panouri electrice și în baterii. Cei doi sunt convinși că domeniul energetic este unul de viitor și pot da lovitura.
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026
Cristi Borcea a dezvăluit că s-a retras din afacerile pe care le avea în domeniul agriculturii și s-a reprofilat pe domeniul energiei regenerabile, alături de Gigi Nețoiu.
„Eu am o afacere cu Gigi Nețoiu. Nu mai avem în agricultură, avem în panouri electrice și baterii. Pe cea din agricultură am vândut-o. (Ai ieșit din agricultură) Și eu, și el, da. Ne-am făcut altă afacere”, a declarat Cristi Borcea, conform prosport.ro.
Cristi Borcea și Gigi Nețoiu au vândut afacerea din agricultură pe care o aveau împreună. Fostul patron de la Dinamo a avut un profit de 70 de milioane de euro din acest domeniu, povestind în trecut faptul că partenerul său de afaceri este extrem de implicat.
„La Cetate am o afacere cu Neţoiu. Avem de toate acolo, pământ, maşini agricole. Cu Neţoiu e pericol mare, mare cu el. E toată ziua acolo şi are o poftă de muncă. În marea majoritate a timpului, el stă acolo şi se ocupă de agricultură. E asociatul, prietenul şi fratele meu. Ne merge bine. N-a inventat nimic Mitică Dragomir. Am făcut banii ăştia”, spunea Cristi Borcea, despre afacerile din agricultură.
Cristi Borcea, milioane din comerţul cu butelii
În trecut, Cristi Borcea a povestit cum a început să facă bani din afacerile cu butelii. La doar 19 ani, chiar înainte de Revoluţie, lucra la un centru de butelii.
“Aveam 19 ani, trei luni am prins din Revoluție. Eram gestionar, nu existau atunci afaceri. M-a prins Revoluția cu 512 lei în tapițeria mașinii. Nu aveai unde să-i ții că era Legea 18 înainte. Dădeam tapițeria jos și acolo puneam banii. Un fin de al meu, Costel Rizescu, era gestionar la butelii și lua 3.000, 4.000, 5.000 pe zi”, spunea Borcea, citat de evz.ro.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo.
Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.
- Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple
- La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
- Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
- (P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB
- Amanta fostului miliardar român, implicată în “schema” prin care acesta şi-a pierdut averea: “Nu aveau ce mânca”