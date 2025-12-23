Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească - Antena Sport

Cristi Borcea a dezvăluit cu ce afacere surpriză vrea să dea lovitura. Fostul șef de la Dinamo, ajuns la vârsta de 55 de ani, are planuri mari pentru 2026.

Cristi Borcea s-a „aliat” cu Gigi Nețoiu pentru a investi în panouri electrice și în baterii. Cei doi sunt convinși că domeniul energetic este unul de viitor și pot da lovitura.

Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026

Cristi Borcea a dezvăluit că s-a retras din afacerile pe care le avea în domeniul agriculturii și s-a reprofilat pe domeniul energiei regenerabile, alături de Gigi Nețoiu.

„Eu am o afacere cu Gigi Nețoiu. Nu mai avem în agricultură, avem în panouri electrice și baterii. Pe cea din agricultură am vândut-o. (Ai ieșit din agricultură) Și eu, și el, da. Ne-am făcut altă afacere”, a declarat Cristi Borcea, conform prosport.ro.

Cristi Borcea și Gigi Nețoiu au vândut afacerea din agricultură pe care o aveau împreună. Fostul patron de la Dinamo a avut un profit de 70 de milioane de euro din acest domeniu, povestind în trecut faptul că partenerul său de afaceri este extrem de implicat.