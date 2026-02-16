Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români - Antena Sport

Închide meniul
Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români

Ionuţ Axinescu Publicat: 16 februarie 2026, 18:39

Comentarii
Echipa celor de la Castellon / Facebook Castellon

Lupta pentru promovare în Spania e una dintre cele mai spectaculoase din Europa. După 26 de etape scurse din Segunda División, diferența dintre primul loc și poziția a noua este de doar opt puncte!

La finalul celor 42 de runde, primele două echipe din Segunda vor promova direct, în timp ce următoarele patru vor juca un play-off pentru ultimul loc care duce în La Liga.

Liderul surpriză, din orașul unde 10% dintre locuitori sunt români

Momentan, liderul este unul surpriză: Castellón, care nu a mai jucat în prima divizie din Spania de 35 de ani! Echipa, care abia în 2024 s-a întors în Segunda División, vine din orașul Castellón de la Plana, unde circa 10% din populație este formată din români. În ultima etapă, a obținut o victorie importantă, 2-0 acasă cu una dintre rivale, Deportivo.

Castellón e patronată de Haralabos Voulgaris, un om de afaceri greco-canadian, care și-a făcut averea din pariuri sportive! Voulgaris, care acum deține mai multe afaceri, din diverse domenii, e considerat unul dintre cei mai prolifici pariori din istorie, câștigând milioane de dolari pe meciurile din NBA.

„Giganții adormiți” care visează la promovare

În spatele celor de la Castellón se clasează mai mulți „giganți adormiți” ai fotbalului din Spania, care visează să se întoarcă în La Liga. Pe doi este Racing Santander, care nu a mai jucat în prima ligă din 2012. La mijlocul anilor 2000, cei din Santander erau una dintre echipele fruntașe din Spania. În 2008, chiar o învingea pe Manchester City (3-1), în Cupa UEFA.

Deportivo La Coruña (locul patru) și Málaga (locul cinci) speră și ele să încheie „chinul” din ligile inferioare. Ambele au retrogradat din La Liga în 2018 și de atunci au traversat perioade grele, retrogradând chiar în a treia divizie.

Burgos, singura echipă din primele nouă care nu a jucat niciodată în La Liga

De asemenea, în grupul celor nouă echipe care au șanse reale de promovare se regăsesc cluburi importante, precum Almería, Las Palmas (recent retrogradată din La Liga), Córdoba și Sporting Gijón.

Córdoba, care nu a mai jucat în prima ligă din 2015, este una dintre cele mai în formă echipe în ultimele etape. Cordobezii, la fel ca Málaga, au câștigat patru din ultimele cinci meciuri jucate. Totodată, în plutonul fruntaș este și Burgos, echipă care nu a jucat niciodată în La Liga.

Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
● Racing Santander, cu 52 de goluri, are cel mai bun atac din Segunda División.

● Castellón are cea mai bună apărare, doar 25 de goluri încasate.

● Eibar, echipa de pe locul 10, are 35 de puncte, dar nu a pierdut de cinci meciuri și ar putea intra în lupta pentru play-off.

Clasament Segunda Division
