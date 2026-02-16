Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului - Antena Sport

Bogdan Planic, fundașul sârb care a petrecut trei ani la FCSB, a fost protagonistul unui moment care îi va rămâne întipărit pe retină după seara de luni. Stoperul de 34 de ani și-a trimis mingea în proprie poartă în duelul din Liga Campionilor Asiei dintre Al-Ahli și Shabab Al-Ahli, însă greșeala uriașă nu îi aparține lui, ci coechipierului din poartă.

Un duel din Liga Campionilor Asiei a fost marcat de un moment tragicomic, iar unul dintre personajele implicate a fost Planic, fostul fotbalist al celor de la FCSB. În minutul 35 al duelului dintre Al-Ahli și Shabab Al-Ahli, a doua echipă fiind cea a sârbului, stoperul a înscris în proprie poartă.

Planic, autogol de cascadorii râsului în Liga Campionilor Asiei

La scorul de 1-0 pentru Al-Ahli, în minutul 35, Bogdan Planic era în posesia balonului, moment în care campioana Asiei se afla în pressing. Fundașul de 34 de ani a decis să joace sigur și a pasat spre portar, goalkeeper-ul Al Meqebaali neavând vreun adversar în apropiere.

Cu toate acestea, portarul nu a putut prelua balonul, a ratat contactul, iar mingea s-a “prelins” în proprie poartă. Autogolul a fost trecut în contul lui Planic, care nu a avut însă parte din vină.

Fundașul sârb se află la Shabab Al-Ahli din 2022, atunci când a fost transferat de la Maccabi Haifa în schimbul sumei de 1,8 milioane de euro. Înainte să vină în Israel, Planic evoluase pentru FCSB timp de trei ani, între 2017 și 2020, perioadă în care a 92 de meciuri.