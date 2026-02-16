Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor Asiei | Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului
VIDEO

Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 19:23

Comentarii
Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului

Autogol Bogdan Planic / Colaj Antena Sport

Bogdan Planic, fundașul sârb care a petrecut trei ani la FCSB, a fost protagonistul unui moment care îi va rămâne întipărit pe retină după seara de luni. Stoperul de 34 de ani și-a trimis mingea în proprie poartă în duelul din Liga Campionilor Asiei dintre Al-Ahli și Shabab Al-Ahli, însă greșeala uriașă nu îi aparține lui, ci coechipierului din poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un duel din Liga Campionilor Asiei a fost marcat de un moment tragicomic, iar unul dintre personajele implicate a fost Planic, fostul fotbalist al celor de la FCSB. În minutul 35 al duelului dintre Al-Ahli și Shabab Al-Ahli, a doua echipă fiind cea a sârbului, stoperul a înscris în proprie poartă.

Planic, autogol de cascadorii râsului în Liga Campionilor Asiei

La scorul de 1-0 pentru Al-Ahli, în minutul 35, Bogdan Planic era în posesia balonului, moment în care campioana Asiei se afla în pressing. Fundașul de 34 de ani a decis să joace sigur și a pasat spre portar, goalkeeper-ul Al Meqebaali neavând vreun adversar în apropiere.

Cu toate acestea, portarul nu a putut prelua balonul, a ratat contactul, iar mingea s-a “prelins” în proprie poartă. Autogolul a fost trecut în contul lui Planic, care nu a avut însă parte din vină.

Fundașul sârb se află la Shabab Al-Ahli din 2022, atunci când a fost transferat de la Maccabi Haifa în schimbul sumei de 1,8 milioane de euro. Înainte să vină în Israel, Planic evoluase pentru FCSB timp de trei ani, între 2017 și 2020, perioadă în care a 92 de meciuri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Motivul surprinzător pentru care un săritor cu schiurile austriac a fost descalificat la JO: "Am fost naiv"
Observator
Motivul surprinzător pentru care un săritor cu schiurile austriac a fost descalificat la JO: "Am fost naiv"
Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”
Fanatik.ro
Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”
19:14
Jaqueline Cristian, calificare „en-fanfare” în turul al doilea la Dubai! Victorie în 66 de minute pentru româncă
19:11
Penalty întors de VAR în minutul 98, în Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Dorinel Munteanu, devastat!
19:04
Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Victorie dramatică pentru Daniel Pancu! Penalty anulat pentru gazde în prelungiri
18:45
LIVE VIDEOAl Ahli joacă ACUM în Liga Campionilor Asiei. Al Hilal – Al-Wahda LIVE VIDEO (20:15), în meciul serii
18:42
Louis Munteanu, luat la ţintă în America: “Lent și incapabil”
18:39
Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 5 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 6 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul