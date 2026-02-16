Jaqueline Cristian, calificare „en-fanfare” în turul al doilea la Dubai! Victorie în 66 de minute pentru româncă - Antena Sport

Jaqueline Cristian și-a început cu dreptul parcursul de la turneul WTA de la Dubai, după ce a reușit să se califice fără emoții în turul doi, unde a ajuns astăzi și Sorana Cîrstea.
Clasată pe locul 37 în ierarhia WTA, jucătoarea noastră a surclasat-o pe croata Petra Marcinko (69 WTA), după un meci care a durat doar 66 de minute.
Jaqueline Cristian, victorie clară cu Petra Marcinko
Jaqueline Cristian merge alături de Sorana Cîrstea în turul doi al turneului WTA de la Dubai, după o prestație de excepție în fața Petrei Marcinko, ocupanta locului 69 mondial.
Sportiva din România s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și șase minute. $26,000 va primi Jaqueline pentru calificarea în turul al doilea, acolo unde o va întâlni pe Ella Seidel (95 WTA).
Dubai Tennis Championships este un turneu din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 15 – 21 februarie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $4,088,211. Campioana de anul trecut la simplu este Mirra Andreeva.
