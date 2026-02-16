Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Victorie dramatică pentru Daniel Pancu! Penalty anulat pentru gazde în prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Victorie dramatică pentru Daniel Pancu! Penalty anulat pentru gazde în prelungiri

Publicat: 16 februarie 2026, 19:04

Hermannstadt - CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a urcat pe loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt, în penultimul meci al acestei etape.

Formația antrenată de Daniel Pancu a bifat a opta victoria la rând în actuala ediție de campionat și este de neoprit în cursa pentru play-off.

Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

Final de meci!

Min. 90+4: Ce ocazie pentru Hermannstadt! Popa a respins incredibil de pe linia porții.

Min. 85: Penalty ratat CFR! Meriton Korenica nu reușește să îl învingă pe Lazar de la punctul cu var.

Min. 83: Penalty pentru CFR! Păun este faultat în careu.

Min. 62: Bară CFR! Ardelenii lovesc pentru a treia oară bara prin Păun.

Min. 53: GOL CFR CLUJ! Lorenzo Biliboc deschide scorul cu un șut deviat.

Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Sibiu! 

Min. 45+4: Penalty ratat Hermannstadt! Execuția lui Florescu este scoasă de Popa, iar jucătorul Dennis Politic trimite apoi pe lângă poartă.

Min. 45+3: Penalty pentru Hermannstadt! Keita atinge mingea cu mâna în careu și centralul sancționează intervenția sa.

Min. 42: Bară CFR! Korenica execută impecabil o lovitură liberă, dar balonul se duce direct în bara de la vinclu.

Min. 12: Bară CFR! Muhar apare excelent în careul de 16 metri și trage la colțul scurt, însă balonul izbește bara.

Min. 8: Pericol iar la poarta lui David Lazar. Sinyan reia cu capul spre poartă, dar mingea se duce peste.

Min. 7: O primă șansă importantă de gol pentru gruparea oaspete. Alibek primește o minge bună în fața porții, dar șutul acestuia este deviat și balonul se duce în corner.

Min. 1: Start de meci la Sibiu!

Echipele de start: 

  • Hermannstadt (4-3-3): Lazar – Căpușă, Chorbadzhiyski, I. Stoica, K. Ciubotaru – Jair, Ivanov, E. Florescu – A. Chițu, Afalna, D. Politic
    Rezerve: Muțiu, L. Stancu, Barstan, Issah, Simba, D. Albu, Ritivoi, Zargary, Neguț, Buș
    Antrenor: Dorinel Munteanu
  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – T. Keita, D. Djokovic, Muhar – Biliboc, A. Aliev, Korenica
    Rezerve: O. Vâlceanu, Braun, Kun, Masic, Huja, Perianu, Fică, Păun, Deac, Zahovic, Gligor, Slimani
    Antrenor: Daniel Pancu

Meciul trecut, din tur, a avut loc pe 5 noiembrie şi s-a încheiat cu victoria celor de la CFR Cluj, scor 2-1.

CFR Cluj vrea să continue seria de invincibilitate, dar şi de victorii. Echipa lui Daniel Pancu a câştigat ultimele 7 meciuri din Liga 1. De asemenea, ei nu au mai pierdut de 8 meciuri în campionat. Ei vin la Sibiu după victoria nebună cu U Cluj, scor 3-2, dar şi după remiza cu Rapid, scor 1-1.

