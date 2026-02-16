Louis Munteanu, luat la ţintă în America: "Lent și incapabil" - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, luat la ţintă în America: "Lent și incapabil"

Louis Munteanu, luat la ţintă în America: "Lent și incapabil"

Louis Munteanu, luat la ţintă în America: “Lent și incapabil”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 18:42

Louis Munteanu, luat la ţintă în America: Lent și incapabil

Louis Munteanu a avut un debut modest la DC United. El a bifat trei meciuri amicale, în care a fost folosit de două ori titular, dar nu a reuşit să înscrie încâ pentru amercani.

Louis Munteanu a debutat pe 7 februarie, în fața lui Portland Timbers (0-0). Nici bine “încălzit” că a şi venit prima critică, semn că americanii nu au răbdare atunci când vine vorba de rezultate.

„Louis Munteanu a fost complet desincronizat cu coechipierii săi, dar a venit relativ recent, așa că, sperăm, acest lucru se va îmbunătăți rapid în următoarele săptămâni”, a scris analistul sportiv Matt Hilliard pe blogul său All‑Points Bulletin, după meci.

A urmat un alt amical, când Munteanu a intrat pe parcurs. După un 0-0 cu Minnesota United, pe 11 februarie, Munteanu a fost din nou criticat. De această dată de Matt Hilliard.

„Până acum, dacă sunt sincer, pare un eșec: lent și incapabil să își creeze singur șansa când primește mingea. Nu are deloc din dinamismul care emană de la Baribo”, a spus analistul, citat de golazo.ro.

Pe 14 februarie, Munteanu a bifat un nou amical. FC United a trecut cu 3-1 de St. Louis City SC, dar românul nu a reuşit să marcheze.

