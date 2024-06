Alessia Năstase, o nouă apariţie de senzaţie după ce a făcut furori alături de fiica lui Gică Popescu şi cea a lui Adrian Ilie! - Antena Sport

Ce maşină a putut să îi cumpere Gică Popescu fiicei sale

Deşi ar putea avea tot ce îşi doreşte, fiica lui Gică Popescu nu a primit foarte mulţi bani din partea tatălui său. Maria Popescu nu a primit mulţi bani de buzunar din partea tatălui său şi nici o maşină luxoasă. Popescu e de părere că fiica sa trebuie să muncească pentru a avea o maşină scumpă.

Maria Popescu, care este de o frumuseţe uimitoare, conduce o maşină de 10.000 de euro. Chiar tatăl său i-a cumpărat-o.

”Maria să fie fericită că are o mașină nouă. Este prima mașină pe care o conduce după ce a luat permisul. Eu, când am început, am început cu 1300 (n.r. Dacia 1300). După care m-am dus la 1310, 1400… După care m-am dus afară, la Eindhoven, am făcut bani și mi-am cumpărat prima mea mașină.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două businessuri, unul împreună cu mine și i-am promis că dintr-unul dintre businessuri, dacă iese bine, o să-și schimbe mașina.

Dar trebuie să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu că… prima mașină nu poate să conducă o astfel de mașină. Nu cred că era normal să-i cumpăr o mașină (n.r. o mașină scumpă) atât timp cât n-a făcut nimic. Ca să ai o mașină bună trebuie să faci ceva să meriți, să muncești”, a spus Gică Popescu la digi24.ro.

Cum au ajuns Gică Hagi şi Gică Popescu să se căsătorească cu două surori

Gică Hagi şi Gică Popescu sunt căsătoriţi cu două surori. Chiar foştii mari jucători ai Generaţiei de Aur au povestit unul dintre cele mai importante momente din viaţa lor. „Baciul” a venit cu detalii pe care puţină lume le ştie.

„Regele” Hagi s-a căsătorit, în 1995, cu Marilena. Cel mai bun marcator din istoria naţionalei României l-a ajutat şi pe bunul său prieten să îşi găsească marea dragoste. Gică Popescu a cunoscut-o într-un mod inedit pe Luminţa, sora soţiei lui Hagi.