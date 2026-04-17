Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 23:39

Marketa Vondrousova a câștigat turneul de la Wimbledon în 2023 / Getty Images

Jucătoarea de tenis Marketa Vondrousova riscă o suspendare uriașă, de 4 ani, după ce a fost pus sub acuzare de Agenția Internațională de Integritate din Tenis (ITIA) după ce a refuzat să facă un test doping.

Regulamentul ITIA spune că un jucător comite o abatare dacă evită colectarea unei mostre sau refuză controlul fără o justificare clară oferită unei persoane autorizate.

Explicația lui Vondrousova

Campioana de la Wimbledon din 2023, Vondrousova a fost pusă sub acuzare în mod oficial de ITIA, însă acest demers al Agenției nu înseamnă automat și o suspendare, astfel că ea poate continua să joace la turnee până la o decizie în acest caz.

Vondrousova a încercat să explice ce s-a întâmplat într-o postare pe Instagram: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, dar vreau să fiu sinceră cu voi în legătură cu starea mea mentală. Incidentul recent legat de controlul antidoping a apărut după ce am ajuns la limită, după luni întregi de stres fizic și psihic. De mult timp mă confrunt cu accidentări, cu presiune constantă și cu probleme de somn care m-au epuizat și m-au făcut vulnerabilă.

Toate astea m-au consumat treptat, mai mult decât mi-am dat seama atunci. Iar peste asta s-au adăugat ani de mesaje pline de ură și amenințări, care mi-au afectat sentimentul de siguranță chiar și în propria casă. Când cineva a sunat la ușă târziu în noapte, fără să se identifice clar și fără să respecte procedura, am reacționat ca un om speriat.

În acel moment, totul a fost despre a mă simți în siguranță, nu despre a evita ceva. Specialiștii au confirmat că am avut o reacție acută la stres (F43.0) și tulburare de anxietate generalizată (F41.1). Frica mi-a întunecat judecata și pur și simplu nu am mai putut analiza situația lucid. După ce i s-a întâmplat Petrei Kvitova, nu mai tratăm cu ușurință astfel de situații, când un străin apare la ușă” a scris Vondrousova, făcând referire la un incident din 2016 când Kvitova a fost victima unui jaf.

Avocatul lui Vondrousova, Dr Jan Exner, a emis la rândul său un comunicat în care vorbește despre curajul ei de a vorbi despre presiunea din circuit și despre încrederea sa că jucătoarea va fi absolvită de orice vină cât de curând.

Explicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament GeniusExplicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament Genius
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Observator
O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
Fanatik.ro
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
23:22

EXCLUSIVVictor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: “Vai de capul meu”
23:09

VIDEOValentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8
23:00

LIVE TEXTInter – Cagliari 2-0. Thuram și Barella înscriu imediat după pauză
23:00

Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”
22:56

Reacția lui Pancu atunci când a fost întrebat de plecarea la Rapid
22:55

VIDEOMachida – Al-Ittihad 1-0. Surpriză uriașă în Liga Campionilor Asiei
Vezi toate știrile
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 3 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 4 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 5 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 6 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”