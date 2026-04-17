Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 23:39 / Actualizat: 18 aprilie 2026, 10:45

Marketa Vondrousova a câștigat turneul de la Wimbledon în 2023 / Getty Images

Jucătoarea de tenis Marketa Vondrousova riscă o suspendare uriașă, de 4 ani, după ce a fost pus sub acuzare de Agenția Internațională de Integritate din Tenis (ITIA) după ce a refuzat să facă un test doping.

Regulamentul ITIA spune că un jucător comite o abatare dacă evită colectarea unei mostre sau refuză controlul fără o justificare clară oferită unei persoane autorizate.

Explicația lui Vondrousova

Campioana de la Wimbledon din 2023, Vondrousova a fost pusă sub acuzare în mod oficial de ITIA, însă acest demers al Agenției nu înseamnă automat și o suspendare, astfel că ea poate continua să joace la turnee până la o decizie în acest caz.

Vondrousova a încercat să explice ce s-a întâmplat într-o postare pe Instagram: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, dar vreau să fiu sinceră cu voi în legătură cu starea mea mentală. Incidentul recent legat de controlul antidoping a apărut după ce am ajuns la limită, după luni întregi de stres fizic și psihic. De mult timp mă confrunt cu accidentări, cu presiune constantă și cu probleme de somn care m-au epuizat și m-au făcut vulnerabilă.

Toate astea m-au consumat treptat, mai mult decât mi-am dat seama atunci. Iar peste asta s-au adăugat ani de mesaje pline de ură și amenințări, care mi-au afectat sentimentul de siguranță chiar și în propria casă. Când cineva a sunat la ușă târziu în noapte, fără să se identifice clar și fără să respecte procedura, am reacționat ca un om speriat.

În acel moment, totul a fost despre a mă simți în siguranță, nu despre a evita ceva. Specialiștii au confirmat că am avut o reacție acută la stres (F43.0) și tulburare de anxietate generalizată (F41.1). Frica mi-a întunecat judecata și pur și simplu nu am mai putut analiza situația lucid. După ce i s-a întâmplat Petrei Kvitova, nu mai tratăm cu ușurință astfel de situații, când un străin apare la ușă” a scris Vondrousova, făcând referire la un incident din 2016 când Kvitova a fost victima unui jaf.

Avocatul lui Vondrousova, Dr Jan Exner, a emis la rândul său un comunicat în care vorbește despre curajul ei de a vorbi despre presiunea din circuit și despre încrederea sa că jucătoarea va fi absolvită de orice vină cât de curând.

