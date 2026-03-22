Așa arată viața de lux a lui CR7. Georgina a arătat într-o singură poză obiecte de 20 milioane de dolari

Cristiano Ronaldo ia o pauză forțată de la fotbal: se află în Spania la recuperare, după ce a ieșit de pe teren pe 28 februarie la partida dintre Al-Nassr și Al-Fahya. Nu s-a mai întors în Arabia Saudită după ce a început războiul cu Iran.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Georgina atrage atenția

Cum Cristiano face o pauză, iese Georgina la rampă. Ea a postat pe Instagram la story o imagine de milioane. De 20 de milioane de dolari, mai exact.

Georgina și Cristiano se aflau în bolidul Bugatti Centodieci, evaluat la 13,4 milioane de dolari. Ambii purtau ceasuri de lux: el, un Patek Philippe 5719/10G de 700.000 de dolari; ea, un Ladies Patek 7118/1450R de 440.000 de dolari.

De asemenea, inelul de logodnă se vede în imagine. Prețul? 5 milioane de dolari.