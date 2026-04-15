S-a aflat câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Dumitru Dragomir a oferit detalii despre Ioan Niculae.
Ioan Niculae era cel mai bogat român în perioada 2012-2013 şi deţinea o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro.
Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Dumitru Dragomir a dezvăluit că deşi şi-a pierdut o mare parte din averea pe care o deţine, Ioan Niculae continuă să fie unul dintre cei mai bogaţi români.
Fostul şef de la LPF este de părere că în cazul în care ar vinde combinatele de inox pe care le deţine, Ioan Niculae ar acumula suma uriaşă de cinci miliarde de dolari.
“Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. (n.r. – Era cel mai bogat om din România atunci când l-au închis?) Convingerea mea e că și acum e. Și atunci, și acum.
Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum, ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului. Dacă ai minte, nu-ți ia nimeni averea”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
Pentru ce sumă uriaşă a fost vândut de amantă cel care a fost cel mai bogat român
Ioan Niculae şi-a risipit o parte importantă din averea fabuloasă pe care o deţinea după ce a fost “vândut” de amantă. Omul de afaceri român, fost patron la Astra Giurgiu, a oferit detalii despre cea care i-a fost alături, dar a ales să-l “vândă” pentru 10 milioane de euro cash.
“În afară de ghinionul că m-am născut român, într-o Românie care nu vrea să fie românească, cel puțin în perioada 2000-2020, am avut ghinionul ca o femeie cu care am stat o perioadă de timp să trădeze.
Și s-a întâmplat ca această femeie, din motive strict pecuniare, din motive strict materiale, să îndrepte o mare parte din activele lui InterAgreo către o anumită persoană din Bacău.
Sigur, eu știu acum, am reușit să aflu multe elemente care țin de domeniul penalului, faptul că fosta, să zic amantă, a primit o sumă enormă de bani, în urmă cu aproape 10 ani, de care eu n-am știut niciodată. E vorba de 10 milioane de euro, cash, de la acest derbedeu și care, probabil, de-a lungul acestor ani a încercat probabil să se recompenseze…”, a declarat Ioan Niculae, într-un interviu oferit în urmă cu un an.
