Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă

S-a aflat câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Dumitru Dragomir a oferit detalii despre Ioan Niculae.

Ioan Niculae era cel mai bogat român în perioada 2012-2013 şi deţinea o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că deşi şi-a pierdut o mare parte din averea pe care o deţine, Ioan Niculae continuă să fie unul dintre cei mai bogaţi români.

Fostul şef de la LPF este de părere că în cazul în care ar vinde combinatele de inox pe care le deţine, Ioan Niculae ar acumula suma uriaşă de cinci miliarde de dolari.

“Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. (n.r. – Era cel mai bogat om din România atunci când l-au închis?) Convingerea mea e că și acum e. Și atunci, și acum.