Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii - Antena Sport

Dinel Staicu (69 de ani), fost patron al FC Universitatea Craiova în perioada 2002 – 2005, a dezvăluit că încasează două pensii de la statul român, una militară şi una civilă.

Pensia militară îi rotunjeşte lunar veniturile cu 6.000 de lei lui Dinel Staicu. Staicu nu a dezvăluit şi ce pensie civilă are. (IMAGINI CU DINEL STAICU ÎN GALERIA FOTO)

„Am și pensie militară, și pensie civilă. Am terminat Academia de Poliție de la Băneasa, iar la doi ani după Revoluție am plecat în mediul privat. Am ieșit cu gradul de căpitan din Poliție, iar de la vârsta de 55 de ani primesc pensie. Foștii milițieni erau considerați și asimilați militarilor. Pensia mea militară este de 1.200 de euro (n.r.: circa 6.000 lei)”, a declarat Dinel Staicu pentru adevarul.ro.

Dinel Staicu deţine palatul RSR din Podari. El l-a închiriat unui azil de bătrâni, primind lunar o chirie de 20.000 de euro, notează sursa citată.

Adrian Mititelu a cumpărat FC Universitatea Craiova în 2005 de la Dinel Staicu, pentru suma de 5 milioane de euro. Mititelu a primit, recent, o lovitură uriaşă, echipa lui fiind exclusă din toate competiţiile de către FRF. Anterior, FCU Craiova primise o depunctare de 94 de puncte. Decizia excluderii formaţiei FCU Craiova din toate competiţiile nu este definitivă, iar Adrian Mititelu a anunţat că o va contesta.