Jana van Lent a doborât recordul european la 10 km - Antena Sport

Jana van Lent a doborât recordul european la 10 km

Dan Roșu Publicat: 5 ianuarie 2026, 10:47

Jana van Lent, în timpul unei curse - Profimedia Images

Jana van Lent a doborât duminică recordul european pe distanţa de 10 km, impunându-se cu timpul de 30 min 09 sec în cursa Prom Classic de la Nisa (Franţa), informează EFE.

Van Lent a îmbunătăţit cu două secunde vechiul record continental pe această distanţă, aflat din anul 2003 în posesia britanicei Paula Radcliffe (30 min 21 sec, la Londra).

Atleta belgiană a abordat cursa de pe Coasta de Azur cu obiectivul de a bate recordul european, parcurgând primii 5 km în 14 min 42 sec, unul dintre cei mai rapizi timpi stabiliţi vreodată de o europeană într-o cursă solitară de 5 km.

În vârstă de 24 de ani, Jana van Lent este una dintre cele mai bune alergătoare de semifond ale momentului, după un an 2025 remarcabil. Ea a câştigat aurul individual şi pe echipa la Cupa Europei la 10.000 m de la Pace (Franţa), în luna mai, s-a clasat pe locul 13 în finală la 10.000 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo şi a încheiat sezonul cu un loc patru la Campionatele Europene de cros de la Lagoa (Portugalia), conducând Belgia către un aur istoric pe echipe.

Pe pistă, van Lent a devenit, de asemenea, prima atletă belgiană care a coborât sub 15 minute la 5.000 m, în vara trecută, stabilind un nou record naţional, cu timpul de 14 min 37 sec 47/100 cu ocazia reuniunii Diamond League de la Bruxelles.

