FCU Craiova, exclusă din toate competițiile. "Cutremur" la echipa lui Adrian Mititelu - Antena Sport

Adrian Mititelu a primit lovitura decisivă în ceea ce privește clubul pe care îl patronează. FCU Craiova a fost exclusă astăzi, 10 septembrie, din toate competițiile, ca urmare a deciziei luate de către FRF.

Comunicarea legată de formația din Liga a 3-a a fost făcută de Federația Română de Fotbal.

FCU Craiova, exclusă din eșalonul al treilea

Procesele pe care le avea clubul din Oltenia cu diverși creditori s-au dovedit decisive în decizia luată de FRF. Un lucru important de menționat este acela că FCU Craiova poate ataca decizia care nu este definitivă.

“În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competiţiile în curs şi retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA“, se arată în comunicatul FRF.

Problemele pentru Adrian Mititelu au început atunci când echipa sa nu a primit licență pentru a evolua în liga a doua, acolo unde își câștigase dreptul să joace din punct de vedere sportiv. După retrogradarea în eșalonul al treilea, FCU Craiova a ajuns la depunctări masive, mai exact un total de 94 de puncte.