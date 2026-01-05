Denis Drăguş, aşteptat să semneze cu noua echipă. Trabzonspor renunţă definitiv la atacantul român - Antena Sport

Denis Drăguş e aşteptat să semneze cu noua echipă, Gaziantep. Trabzonspor e gata să renunţe definitiv la atacantul român de 28 de ani, care în acest sezon a evoluat sub formă de împrumut la Eyuspor.

Turcii notează că Trabzonspor şi Gaziantep se află în negocieri avansate pentru transferul lui Denis Drăguş, care însă trebuie să-şi încheie împrumutul la Eyupspor pentru a semna cu altă echipă.

Denis Drăguş, aşteptat să semneze cu Gaziantep

Conform presei din Turcia, Trabzonspor vrea să-l cedeze pe Denis Drăguş la Gaziantep în schimbul a doi jucători, Drissa Kamara şi Kacper Kozlowski. Totodată, formaţia de care aparţine atacantul român vrea să obţină şi o sumă de bani în schimbul acestuia.

Turcii notează că negocierile sunt în toi privind mutarea, iar primele semnale au fost unele pozitive, semn că sunt şanse mari ca Denis Drăguş să revină la Gaziantep în această iarnă.

“Trabzonspor l-a pus pe Denis Drăguş la transfer şi a început negocierile cu Gaziantep pentru Drissa Kamara şi Kacper Kozlowski. Se preconizează că Trabzonspor îl va vinde pe Drăguş şi va cumpăra doi jucători, plus o sumă de bani în schimb”, au notat turcii.