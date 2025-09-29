Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani - Antena Sport

Valentina Pelinel a dezvăluit ce a făcut în ultimi ani, zi de zi, pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat. Soţia lui Cristi Borcea arată impecabil la 44 de ani.

Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a fostului şef de la Dinamo. Cei doi au împreună trei copii: un băiat pe nume Milan şi gemenele Indira şi Rania.

Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani

Valentina Pelinel a dezvăluit că secretul din spatele formei sale fizice de vis este sportul. Soţia lui Cristi Borcea a transmis că merge de luni până vineri la sală, obicei pe care îl are de pe vremea când încă era model.

“Mă duc la sală în fiecare zi, dar în weekend mă odihnesc. Pentru că nu faci acasă, am învățat așa de-a lungul anilor. Așa, când te duci la o sală, te așteaptă antrenoarea, trage de tine, faci și lucrurile corect, postura e corectă, e mult mai eficient așa.

Făceam când eram mai mică așa, că auzeam că trebuie să mergi la sală și că mergeau celelalte modele. Dar cu trecerea anilor nu-ți mai permiți. Mă uitam că după 40, atât de greu se face masa musculară și atât de repede o pierzi”, a declarat Valentina Pelinel, conform cancan.ro.