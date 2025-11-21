Pregătirile sunt în toi! Imagini fabuloase de pe Camp Nou. Barcelona va juca „acasă” după mai bine de doi ani - Antena Sport

După mai bine de doi ani și jumătate în care și-a disputat meciurile de pe teren propriu pe un alt stadion, Barcelona este gata să revină acasă. Catalanii vor juca sâmbătăt în fața propriilor suporteri contra celor de la Athletic Club Bilbao.
Pe conturile oficiale de social media ale clubului „blaugrana” au fost publicate câteva imagini spectaculoase cu ultimele pregătiri înaintea marelui meci.
Imagini spectaculoase de pe Camp Nou
Barcelona va juca sâmbătă contra celor de la Athletic Club Bilbao, în etapa cu numărul 13 a campionatului Spaniei. Campioana en-titre va reveni pe propriul stadion, după mai bine de doi ani de la ultimul joc oficial pe Camp Nou.
Cu mai puțin de 24 de ore înaintea partidei, pe conturile de social media ale clubului au apărut imagini cu ultimele „retușuri” pregătite de organizatori. Peste 40.000 de fani sunt așteptați la acest meci.
The final details. pic.twitter.com/ggYaSMblxD
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2025
