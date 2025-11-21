FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Cât costă cel mai ieftin - Antena Sport

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din etapa a 5-a a grupei de Europa League. Partida se va disputa în Serbia joi, de la ora 19:45.
Roș-albaștrii le-au oferit suporterilor toate detaliile privind modul în care își pot achiziționa biletele pentru duelul de la Belgrad. Cel mai ieftin costă 11 euro.
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad
„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Crvena Zvezda, din UEFA Europa League (27 noiembrie, Belgrad) pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii.
Prețul unui bilet este de 11 Euro (1.200 RSD). Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete (selectați meniul în limba engleză). În plus, biletele în sectorul oaspeților pot fi achiziționate doar pe baza unui IP de pe teritoriul României, acestea nefiind disponibile dacă încercați să accesați site-ul din altă țară.
De asemenea, clubul gazdă menționează faptul că biletele nu pot fi scanate la stadion de pe telefon, astfel încât trebuie să vă prezentați la stadion cu biletul tipărit în format A4.
Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord vor pune la dispoziție bilete și sâmbătă, cu două ore înaintea meciului cu Petrolul, în incinta magazinfcsb.ro, de la intrarea în Peluză dinspre pe Bulevardul Basarabia. Plata biletelor de la stadion se va face DOAR numerar, în Euro.
În plus, luni, între 10:00 și 18:00, suporterii vor putea achiziționa bilete și de la sediul magazinfcsb.ro, situat pe Strada Progresului 134-138.
Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat FCSB, pe Facebook.
FCSB are doar trei puncte în grupa de Europa League, după patru meciuri jucate. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima etapă, ulterior fiind învinsă de Young Boys (0-2), Bologna, (1-2) și de Basel (1-3).
