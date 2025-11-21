Ilie Dumitrescu știe cine va fi noua „perlă” din Liga 1. Jucătorul lăudat: „Mare potențial” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu știe cine va fi noua „perlă” din Liga 1. Fostul internațional l-a lăudat pe David Matei, mijlocașul de doar 19 ani de la Universitatea Craiova.
Oltenii l-au transferat pe David Matei de la CSA Steaua, în vară. Trupa din Bănie a plătit doar 75.000 de euro pentru a obține semnătura tânărului mijlocaș.
Ilie Dumitrescu știe cine va fi noua „perlă” din Liga 1: David Matei
Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui David Matei și s-a declarat convins de faptul că tânărul jucător al Universității Craiova va avea evoluții solide, în viitor. „Mister” consideră că mijlocașul are un mare potențial și mizează pe calitățile sale.
„Mi se pare un jucător cu mare potențial. Este activ, coboară în zone unde nu există presiune.
Cu siguranță vor crește evoluțiile lui pentru că are calitate să scoată adversar din joc, dar mi-aș dori să fie mai prezent în ultimii 20 de metri. Are ultima pasă, poate să joace în profunzime pentru cei din atac”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
David Matei a fost titularizat de Filipe Coelho în duelul Universității Craiova cu FC Argeș, din etapa a 17-a din Liga 1. Mijlocașul de 19 ani a bifat în total zece partide, sub comanda lui Mirel Rădoi, în acest sezon.
Matei a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă pentru Universitatea Craiova, el fiind cotat la suma de 250.000 de euro. Mijlocașul a devenit principala opțiune pentru regula U21, după accidentarea lui Mihnea Rădulescu.
- FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho pe banca oltenilor
- După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați”
- Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor
- Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului
- Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos