Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf a oferit declaraţii despre Bebeto, fiul său de 16 ani. Antrenorul l-a lăudat pe tânărul jucător, după ce acesta a semnat primul contract profesionist.

Bebeto a semnat în această vară cu Voinţa Crevedia, formaţie care la finalul sezonului trecut a promovat în Liga a 3-a.

Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său

După momentul unic din viaţa fiului său, semnarea primului contract profesionist, Laurenţiu Reghecampf a reacţionat. Antrenorul s-a bucurat pentru reuşita lui Bebeto şi speră să-l vadă pe acesta cât mai sus în carieră.

“Reghe” a dezvăluit şi ce planuri are fiul lui. Bebeto vrea să urmeze “visul american” şi să studieze peste Ocean, după terminarea liceului în România.

“Da, eu știu că el are alte planuri. Și eu mă bucur foarte mult pentru el. Numai că trebuie să se țină. Mai are un an de liceu, după care vrea să meargă la facultate în America.