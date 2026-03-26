Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!”

George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti din România care au practicat doar de plăcere “sportul rege”, făcând parte dintr-o familie de milionari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la 34 de ani şi retras din fotbal din cauza problemelor cardiace, fostul atacant se ocupă acum de afacerile moştenite din imperiul Ţucudean.

Ce avere are George Ţucudean

În trecut, el uimea într-un interviu pentru gsp.ro când spunea despre el că este “frumos, deștept și bogat!”, lăsând astfel modestia la o parte.

Între timp, el se ocupă acum de afacerile familiei, precum o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă. Ţucudean a preluat astfel o mare parte din imperiul financiar construit de bunicul său. Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.