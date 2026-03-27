Home | Diverse | Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns

Antena Sport Publicat: 27 martie 2026, 12:50

Comentarii
Rică Răducanu, în timpul unei emisiuni

Rică Răducanu e dezamăgit de pensia pe care o primeşte de la statul român după 50 de ani de activitate. Ajuns la 79 de ani, fostul uriaş portar de la Rapid sau Steaua primeşte lunar 1.800 de lei.

Din păcate, fostul internaţional are un viciu numit “păcănele” şi asta l-a făcut să ia o decizie radicală. După ce a pierdut mii de euro, Răducanu a decis ca pensia sa să ajungă pe mâinile soţiei, care o gestionează lunar.

Ce se întâmplă cu pensia lui Rică Răducanu

“Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro.

Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a spus recent legendarul portar, citat de click.ro.

Are vara o afacere pe litoral

Rică Răducanu își petrece vara timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase.

La terasa fostului portar, prețurile nu s-au modificat prea mult, față de 2024. Concret, ciorbele variază între 20 și 25 de lei, iar, cea mai populară, cea de burtă, poate fi comandată pentru 25 de lei.

În ceea ce privește mâncarea la grătar, prețul unui mic este de 5 lei. De asemenea, la restaurantul lui Rică Răducanu se ai pot servi preparate din carne, alături de mămăligă, la prețul de 35 de lei, prețul nefiind schimbat, față de cel din 2024!

“Mă cunoaște lumea, mă iubește. Și eu am făcut pentru ei, care vrea să vină la poze, la autografe.. facem! (n.r. Nu v-a uitat lumea?) Nu, am față comercială!”, a spus Rică Răducanu, pentru AntenaSport, în 2025.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
MM Stoica dă de pământ cu Andrei Rațiu: “Nu știe să fie fundaș!” Managerul FCSB, furios pe apatia tricolorilor: “Puteam elimina Turcia, Radu n-a avut ce apăra”
Fanatik.ro
13:50

Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine”
13:44

“L-a urmărit ghinionul pe Lucescu”. Mihai Stoica a remarcat doi “tricolori”, după eşecul cu Turcia: “Au dat totul”
13:32

Supremația Mercedes, amenințată la Suzuka. Russell, surprins de o rivală: „Au fost rapizi”
13:16

Caz şocant în SUA! Un tânăr de 13 ani recrutat pentru 1,3 milioane de dolari a fost depistat pozitiv cu steroizi
12:53

„Mi-a trimis aseară un mesaj” Klopp rupe tăcerea despre despărțirea lui Mo Salah de Liverpool
12:06

Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB. Ce a spus despre Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț