Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns

Rică Răducanu e dezamăgit de pensia pe care o primeşte de la statul român după 50 de ani de activitate. Ajuns la 79 de ani, fostul uriaş portar de la Rapid sau Steaua primeşte lunar 1.800 de lei.
Din păcate, fostul internaţional are un viciu numit “păcănele” şi asta l-a făcut să ia o decizie radicală. După ce a pierdut mii de euro, Răducanu a decis ca pensia sa să ajungă pe mâinile soţiei, care o gestionează lunar.
Ce se întâmplă cu pensia lui Rică Răducanu
“Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro.
Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a spus recent legendarul portar, citat de click.ro.
Are vara o afacere pe litoral
Rică Răducanu își petrece vara timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase.
La terasa fostului portar, prețurile nu s-au modificat prea mult, față de 2024. Concret, ciorbele variază între 20 și 25 de lei, iar, cea mai populară, cea de burtă, poate fi comandată pentru 25 de lei.
În ceea ce privește mâncarea la grătar, prețul unui mic este de 5 lei. De asemenea, la restaurantul lui Rică Răducanu se ai pot servi preparate din carne, alături de mămăligă, la prețul de 35 de lei, prețul nefiind schimbat, față de cel din 2024!
“Mă cunoaște lumea, mă iubește. Și eu am făcut pentru ei, care vrea să vină la poze, la autografe.. facem! (n.r. Nu v-a uitat lumea?) Nu, am față comercială!”, a spus Rică Răducanu, pentru AntenaSport, în 2025.
- (P) Sloturi cu Rotiri Gratuite Fără Depunere