(P) Fondul de ten – baza oricărui machiaj reușit

In zilele noastre, alegerea fondului de ten potrivit, fie ca vorbim de produse generale sau de gama consacrata Maybelline, nu este o trivialitate. Ea determina cat de natural arata machiajul, cat timp rezista si in ce masura protejaza si ingrijeste pielea pe parcursul zilei.

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Fonduri de ten – formule pentru fiecare tip de piele

Piata fondurilor de ten ofera formule distincte, fiecare proiectata pentru o tipologie specifica de piele si o acoperire dorita de fiecare in parte. Intelegerea formulelor face procesul de selectie mult mai direct decat testarea intamplatoare.

Fondurile de ten light coverage (acoperire mica) lasa pielea sa “respire” vizual, cu o finisare naturala care permite sa se vada eventualele imperfectiuni mai usoare. Sunt potrivite pentru pielile relativ uniforme care cauta un efect de “piele frumoasa” mai degraba decat acoperire. Formulele BB cream si CC cream se incadreaza adesea in aceasta categorie, adaugand si beneficii de ingrijire si protectie solara.

Fondurile de ten medium coverage ofera echilibrul favorit de marea majoritate a utilizatorilor. Acopera roseatile, petele post-acnee moderate si micile neregularitati, pastrand un aspect natural care nu arata “acoperit”. Pot fi stratificate cu discretie pentru acoperire suplimentara in zonele problematice fara a arata mascat.

Fondurile de ten full coverage sunt solutia pentru acoperire maxima – portul vizibil, cicatrici, pigmentare neuniforma sau discromii post-acnee. Formulele dense necesita aplicare atenta pentru a evita aspectul de masca. Stratificarea in straturi subtiri consecutive produce rezultat mai natural decat aplicarea unui singur strat gros.