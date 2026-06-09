(P) Stop. Sip. Start. Sau cum să îți iei pauza pe care o tot amâni

Știi diminețile acelea în care te trezești deja obosit, cu telefonul care vibrează înainte ca ziua să fi început cu adevărat. Probabil încerci să bifezi totul din mers: traficul, apelurile, laptopul care nu se mai închide și sala căreia îi tot muți poziția pe lista de priorități. Așa trec, fără să realizezi, ore întregi în care funcționezi din inerție.

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Stresul și suprasolicitarea au devenit atât de firești, încât nici nu le mai recunoști drept o problemă. Și pauza? Pauza o amâni pentru weekend, pentru concediu sau pentru altă dată.

AQUAVIA Sport îți propune ceva mai simplu decât un concediu

AQUAVIA lansează noua sticlă Sport și campania Stop. Sip. Start., un concept construit în jurul ideii că pauza nu ar trebui să fie un lux. Gestul simplu de a bea apă și a-ți lua câteva momente în care să te oprești conștient din ritmul alert al zilei poate schimba complet felul în care îți continui ziua.

Stop. Oprești ritmul automat, fie că ești între două întâlniri, la jumătatea unui antrenament sau în fața unui ecran din care nu ai ridicat ochii de mai bine de trei ore.

Sip. Te hidratezi conștient, nu din inerție, și îți oferi un moment real de resetare.