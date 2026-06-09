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(P) Stop. Sip. Start. Sau cum să îți iei pauza pe care o tot amâni

Sebastian Ujica Publicat: 9 iunie 2026, 13:58

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(P) Stop. Sip. Start. Sau cum să îți iei pauza pe care o tot amâni

aquavia.ro

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Știi diminețile acelea în care te trezești deja obosit, cu telefonul care vibrează înainte ca ziua să fi început cu adevărat. Probabil încerci să bifezi totul din mers: traficul, apelurile, laptopul care nu se mai închide și sala căreia îi tot muți poziția pe lista de priorități. Așa trec, fără să realizezi, ore întregi în care funcționezi din inerție.

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Stresul și suprasolicitarea au devenit atât de firești, încât nici nu le mai recunoști drept o problemă. Și pauza? Pauza o amâni pentru weekend, pentru concediu sau pentru altă dată.

AQUAVIA Sport îți propune ceva mai simplu decât un concediu

AQUAVIA lansează noua sticlă Sport și campania Stop. Sip. Start., un concept construit în jurul ideii că pauza nu ar trebui să fie un lux. Gestul simplu de a bea apă și a-ți lua câteva momente în care să te oprești conștient din ritmul alert al zilei poate schimba complet felul în care îți continui ziua.

Stop. Oprești ritmul automat, fie că ești între două întâlniri, la jumătatea unui antrenament sau în fața unui ecran din care nu ai ridicat ochii de mai bine de trei ore.

Sip. Te hidratezi conștient, nu din inerție, și îți oferi un moment real de resetare.

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Start. Revii la ce ai de făcut cu mai multă claritate și energie.

Nu e o metodă revoluționară și nici un program de wellness pe care să îl urmezi trei săptămâni și apoi să uiți de el. Este un mic ritual care se integrează ușor în ceea ce faci deja.

Sticla care ține pasul cu tine

Noua sticlă AQUAVIA Sport are un design ergonomic și un capac sport ușor de folosit în mers, la sală, în mașină, între meetinguri sau în pauzele scurte dintre taskuri. Fie că o ții pe birou sau o arunci în geanta pentru sală, e acolo când ai nevoie de ea, fără să te încurce.

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Pe interior, AQUAVIA rămâne ce a fost dintotdeauna: apă de izvor natural alcalină, cu un pH de 9.4, captată din Munții Apuseni și îmbuteliată la sursă, certificată internațional pentru gust și puritate.

Într-un ritm de viață tot mai alert și mai „acid”, wellbeing-ul nu înseamnă întotdeauna schimbări radicale. Uneori înseamnă doar să îți oferi câteva momente în care să te oprești, să respiri și să fii mai alcalin.

Stop. Sip. Start. Repetă când viața accelerează.

Despre AQUAVIA

Certificată internațional pentru gust și puritate, AQUAVIA este o apă de izvor natural alcalină, cu un pH unic de 9,4, captată din inima Munților Apuseni, îmbuteliată în forma sa naturală, la sursă, fără nicio altă intervenție artificială. AQUAVIA reprezintă un produs unic pe piața apelor minerale din România.

Sursa foto: aquavia.ro

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